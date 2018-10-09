Berlin İdare Mahkemesi de dizele yasak kararı aldı
Almanya’da bir süredir gündemden düşmeyen dizel motorlu araçların trafiğe çıkma yasağı, Berlin’de de uygulanacak.
BERLİN İdare Mahkemesi salı günü aldığı kararla dizel motorlu araçların Berlin’de 11 sokakta trafiğe çıkmasına yasak getirdi.
Karar, Alman Çevre Yardım Kuruluşu’nun (DUH) talebi üzerine alındı. Mahkeme yasağın uygulanması için Berlin eyalet hükümetine 2019 haziran ayı sonuna kadar süre verdi. Bu süre içinde eylet hükümeti yaklaşık 300 bin aracı etkileyecek yasağın nasıl uygulayacağını karara bağlayacak. Yasaklanacak sokaklarda oturanlar ile bu sokakta çalışacak tamircilerin yasak kapsamı dışında tutulup tutulmayacağı ise netlik kazanmadı.
Yasak Leipziger Strasse, Reinhardtstrasse, Brückenstrasse, Friedrichstrasse, Kapweg, Alt Moabit, Stromstrase ve Leonorenstrasse’yi kapsıyor. Euro 6 dizel motorlu araçlar ise yasak kapsamı dışında tutuldu.
Federal İdare Mahkemesi, bu yılın başında aldığı kararla dizel motorlu araçların sokağa çıkma yasağı uygulamasını yerel hükümetlerin inisiyatifine bırakmıştı. Karar çerçevesinde ilk yasağı Hamburg uygulamıştı. Hamburg eyalet hükümeti, mayıs ayında aldığı kararla bazı sokakları Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu araçlara kapatmıştı. Hamburg’u izleyen diğer şehirler de kısmen yasak kararı uygulamıştı.
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