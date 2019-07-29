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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAFLAR: dpa
29.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Berlin Havaalanı teknik testleri geçerse 2020’de açılacak

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Berlin Havaalanı teknik testleri geçerse 2020’de açılacak

Almanya’da Sekiz yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak inşaatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir açılamayan Berlin Brandenburg Havaalanı’nda (BER) nihayet testlere başlandı. Eğer testlerin sonucu başarılı çıkarsa havaalanı 2020 yılının ekim ayında hizmete girecek.

SEKİZ yıldır bir türlü açılamayan havaalanında şimdi elektrik ve elektronik teçhizatların testleri yapılıyor. Testler başarılı çıkarsa yetkililer havaalanını teslim alacak. Böylece yeni ve modern havaalanın hizmete girmesi için de geri sayım başlayacak. Berlin Eyalet Hükümeti BER Havaalanı’nın açılışı için 2020 yılının ekim ayını belirledi. Havaalanının zamanında hizmete girip girmeyeceği yapılacak test sonuçlarına bağlı olacak.

Berlin Havaalanı teknik testleri geçerse 2020’de açılacak

KONTROLLER 40 GÜN SÜRECEK
Yangın söndürme, alarm ve elektrik sistemleri gibi önemli 12 sistemin düzgün çalışıp çalışmadığı, sistemlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Kontrollerin en az 40 gün sürmesi bekleniyor. Şimdiye kadar her sistem tek tek test edilmiş, hatalar giderilmişti. BER Havaalanı Şefi Engelbert Lütke Daldrup “Yapılacak testler havaalanının bizim planladığımız tarih olan 2020 Ekim’inde açılıp açılmayacağını gösterecek. Testlerin sonucunda büyük bir sıkıntı beklemiyoruz. Havaalanı güvenli olmalı. Güvenli olup olmadığına da yetkililerle birlikte sorumlu ve bağımsız mühendisler karar verecek” dedi.

5 KEZ ERTELENMİŞTİ
BER Havaalanı 2011 yılının haziran ayında hizmete girmesi planlanmıştı. Ancak açılışa sayılı günler kala yangın sistemindeki eksiklikler fark edilmiş ve açılış ertelenmişti. Daha sonra beş kez daha açılışı ertelenen havaalanının hizmete girmesinin gecikmesi üzerine Berlin Eyalet Başbakanı Klaus Woweiret görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

 

 

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