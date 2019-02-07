Berlin Film Festivali başlıyor
69’uncu Uluslararası Berlin Film Festivali, Marlene Dietrich Meydanı’ndaki Berlinale Sarayı’nda bu akşam düzenlenecek gala ile başlıyor. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, 18 yıldır sürdürdüğü görevine bu festival ile veda ediyor.
AÇILIŞ törenine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası jüri başkanı Fransız aktris Juliette Binoche, Fatih Akın, Sibel Kekilli gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçi, yönetmen ve oyuncunun katılması bekleniyor.
Sinema dünyasını 69’ncu kez Berlin’de buluşturan Berlin Film Festivali’nin yarın ki açılışı, aynı zamanda Altın Ayı için de yarışan Danimarkalı yönetmen Lone Scherfing’in imzasını taşıyan ‘The Kindness of Stranger’ ile yapılacak. 17 Şubat’a kadar sürecek festivalde sinemaseverler kısa ve uzun metrajlı tam 400’e yakın filmi izleme imkanı bulacak.ALTIN AYI İÇİN YARIŞAN TEK TÜRK FİLMİ
Berlinale’nin bu yıl yarışma bölümünde 23 film yer alıyor. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. 6 film ise yarışma dışı programda yer alıyor. Festivalin yarışma bölümünde yer alan tek Türk filmi ise Emin Alper imzalı Kız Kardeşler. Filmin dünya prömiyeri de festival sırasında gerçekleşecek. Film festival boyunca beş kez gösterilecek.FATİH AKIN YİNE BERLİNALE’DE
Türkiye kökenli yönetmen Fatih Akın da son filmi ‘Der Goldene Handschuh’ ile Altın Ayı için yarışıyor. Akın, 2004 yılında ‘Duvara Karşı’ ile Berlinale’de Altın Ayı’nın sahibi olmuş ve adını uluslararası arenaya da duyurmuştu. Akın son olarak 2009 yılında ‘Almanya 09’ adlı bir dizi kısa metraj filmden oluşan bir yapım ile Berlinale’nin konuğu olmuştu.
Altın Ayı için yarışan filmler arasında dikkat çeken diğer yapımlar arasında ise François Ozon’un ‘Grâce à Dieu’, Isabel Coixet’in ‘Elisa Y Marcela’, Agnieszka Holland’ın ‘Mr. Jones’, Wang Xiaoshuai’in ‘Di jiu tian chang’ bulunuyor.TÜRK YÖNETMENLERİN FİLMLERİ
Berlinale’de bu yıl Türkiye’den yer alan ikinci film ise Burak Çevik imzalı “Aidiyet.” Burak Çevik’in ikinci uzun metrajlı filmi ‘Aidiyet’ bu yıl farklı sinema dillerinin kullanıldığı filmlerin gösterildiği Forum’a konuk olacak.
Perspektif-Alman Sineması bölümünde gösterilecek olan 15 film arasında Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay imzalı “Oray” da bulunuyor. Oray, GWFF En İyi İlk Film Ödülü’nün de adayıi.
Berlinale kapsamında düzenlenen Yetenek Kampüsü’ne katılan yapımcı Sinem Altındağ ise Proje Pazarı’nda yönetmenliğini Tunç Davut’un yaptığı “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” adlı film projesi için destek arayacak.KOSSLICK’IN SON BERLİNALESİ
Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, bu festival ile 18 yıldır sürdürdüğü görevine de veda edecek. Gelecek yıldan itibaren Uluslararası Berlin Film Festivali’nin yönetimini Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek üstlenecek.
Berlinale’de Altın ve Gümüş Ayı ödülleri 16 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek tören ile verilecek. Festival, 17 Şubat’taki halk günü ile sona erecek.TÜRK FİLMLERİ AVRUPA PAZARINDA
Berlin Uluslararası Film Festivali’ne paralel olarak düzenlenen Avrupa Film Pazarı ise yönetmen, yapımcı, dağıtımcı gibi sinema sektörünü buluşturuyor. Avrupa Film Pazarı çerçevesinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türk sineması standı açılacak. Avrupa Film Pazarı’ında Türkiye’den uzun metrajlı filmlerin yanı sıra dizi filmlerin tanıtılması hedefleniyor.
Avrupa Film Pazarı’nda ‘Books at Berlinale’ bölümü de bulunuyor. ‘Books at Berlinale’de bu yıl yazar Nermin Yıldırım’ın ‘Misafir’ adlı romanı da yapımcılara tanıtılacak.
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