Berlin eğitim bakanı, okulda nasıl taciz edildiğini anlattı
Berlin Eğitim Bakanı Sandra Schaeres, okullarda cinsel taciz ile mücadele için başlatılan kampanyanın tanıtımında kendisinin de okulda nasıl taciz kurbanı olduğunu anlattı.
İKİ çocuk annesi Eğitim Bakanı Schaeres (48), “Sekizinci sınıftayken sınıfımdaki dört erkek beni zorla okulun alt katına götürdü. Ellerimi sıkı sıkı tuttular. Sonra soydular. Ardından da popoma vurdular” dedi. 35 yıl önce yaşanan bu olayı unutamadığını belirten Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“O gün yaşadıklarım hiç kafamdan çıkmıyor. Hızla sınıfa koştum. Kapıyı çarptım ve ağlamaya başladım. Öğretmen de şok olmuştu. Ne olduğunu sordu. Anlattım. Benden isimleri istedi. Ama ben ‘Gammazcı değilim’ diyerek isimleri vermekten kaçındım. Ders işlemek yerine sınıfta bu olayı konuştuk.”
‘HER SINIFTA EN AZ İKİ KİŞİ’
Bakan Schaeres, Berlin okullarında cinsel tacizin önüne geçmek için ‘Okullar Cinsel Şiddette Karşı’ adlı kampanyayı tanıttı. Kampanyayla okullarda yaşanan cinsel tacizlerin ortaya çıkarılması ve engellenmesi hedefleniyor. Araştırmaların neredeyse her sınıfta en az iki öğrencinin cinsel taciz kurbanı olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Bakan, “Korkunç sonuçlar var. Her sınıfta iki kişi cinsel taciz kurbanı. Ağırlıklı olarak da kız öğrenciler mağdur. Cinsel taciz mağduru öğrencilerin yüzde 75’i kız, yüzde 25’i erkek. Öğrenciler genelde sınıf gezileri sırasında, spor derslerinde, güvendikleri büyüklerle ders çalışırken veya arkadaş grubu tarafından tacize uğruyor” dedi.
KURBANIN PSİKOLOJİSİ DEĞİŞİYOR
Federal Hükümet’in Danışmanı Johannes Wilhelm Rörig ise cinsel tacize uğrayan kurbanların kişilik değişikliğine uğradığını belirterek “Hayat dolu bir çocuk içine kapanabiliyor. Sakin çocuk agresif oluyor. Başarılı bir çocuk hiçbir şey yapamaz olabiliyor. Spor dersine katılmaktan kaçınabiliyor” dedi.
ÇAĞRI MERKEZİNDEN YARDIM İSTEYİN
Berlin’de geçen yıl 774 cinsel taciz olayı yaşandı. Cinsel taciz kurbanları için çağrı merkezi de kuruldu. Almanya genelinde kurbanlar veya kurban yakınları isim vermeden ücretsiz 0800 22 55 530 numaralı telefonu arayıp başına gelenleri anlatarak yardım alabiliyor.
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