Berlin dondurdu, Hamburg karşı çıktı

HAMBURG Eyalet İmar İskân Senatörü Dorothee Stapelfeldt, Berlin’in kararını eleştirdi. Stapelfeldt, “Ben kiraların dondurulmasını iyi bir fikir olarak görmüyorum. Biz Hamburg’da böyle bir karar almayacağız” dedi. Kira dondurma kararının anayasaya aykırı olduğunu savunan Stapelfeldt, bu tür bir kararı sakıncalı bulduğunu, kira artışının önüne geçmek için yeni konut politikaları hayata geçireceklerini söyledi.

2011’den beri yılda 6 bin konut üretimini sağladıklarını söyleyen Dorothee Stapelfeldt, 2016’dan itibaren de bu rakamı 10 bine çıkardıklarının altını çizdi. Senatör, üretilen konutların üçte birinin sosyal konut özelliği taşıdığını kaydetti.