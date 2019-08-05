Berlin cezaevlerinde 5 kilo uyuşturucu çıktı
Almanya’nın başkenti Berlin’deki cezaevlerinde ve girişlerde yapılan kontrollerde yaklaşık beş kilo uyuşturucu ele geçirildi.
BERLİN Adalet Senatörü Dirk Behrend, 2018 yılında cezaevinde yapılan kontrollerde ve aramalarda yaklaşık 5 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi. Senatör, uyuşturucu dışında cezaevlerinde bulunması yasaklı telefon gibi araçlara ve gereçlere de el konduğunu kaydetti.
KÖPEKLER DE KULLANILDI
Önümüzdeki dönemde kontrollerin daha da sıkılaştırılacağını anlatan senatör, aramalarda uyuşturucu aramada uzman, kokuya duyarlı köpeklerin de kullanıldığı söyledi.
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