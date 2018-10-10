Berlin büyük gösteriye hazırlanıyor
Almanya’da son dönemlerde artan ırkçılığa ve dışlanmaya karşı Berlin’de büyük bir yürüyüş düzenlenecek.
13 EKİM Cumartesi günü saat 13.00’da Alexander Platz’dan başlayacak yürüyüşe, başta sendikalar olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Yürüyüşü organize eden inisiyatif, ‘Bölünmez’ etiketiyle çağrı yaparken, ‘Dışlanma yerine dayanışma’ ile ‘Açık ve özgür toplum için’ sloganlarının kullanılacağını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda gösteriye ve yürüyüşe Türkiye kökenlilerin kurduğu ve yönettiği çok sayıda derneğin destek olacağı belirtildi.
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