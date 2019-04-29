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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
29.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır

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Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır

1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl Almanya genelinde sendika ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kutlanıyor. Sendikaların düzenlediği miting ve yürüyüşlerde herhangi bir olay çıkmazken, sol grupların ve neonazilerin düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları ise çatışmalara sahne oluyor. Benzer çatışmaların bu yıl yine Berlin’de yaşanması bekleniyor.

BERLİN İçişleri Senatörü Andreas Geisel, bugün yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ta kentte 5 bin polisin görev yapacağını, yaşanabilecek tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi. Sol otonom grupları ise kentin doğu yakasında yer alan eski işgal evlerinin de bulunduğu Friedrichshain semtinde korsan gösteri yapmayı planlıyor. Senatör Geisel, korsan gösteriye izin verilip verilmeyeceğine 1 Mayıs akşamı karar verileceğini belirterek, bu konuda açık kapı bıraktı. Geisel, “Gösteri hakkı önemli. Ancak güvenlik de çok önemli. 1 Mayıs’ta 5 bin polis görev yapacak. 2 bini Friedrichshain semtinde görevlendirilecek” dedi.

Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır
Andreas Geisel

SENDİKALAR LEİPZİG’DE BULUŞUYOR
Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını Leipzig kentinde yapacak. Her yıl başka bir kentte 1 Mayıs kutlamalarını düzenleyen DGB’nin bu yıl ana konusu ise Avrupa Birliği (AB) olacak. 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri öncesi Leipzig kentinden mesajlar vermek isteyen DGB, Avrupa’da dayanışmanın önemine dikkati çekecek. Leipzig’de yapılacak merkezi yürüyüşten sonra gerçekleşecek mitingde konuşmacı olarak kürsüye DGB Başkanı Reiner Hoffmann çıkacak.

Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır

Reiner Hoffmann

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