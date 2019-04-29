Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır
1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl Almanya genelinde sendika ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kutlanıyor. Sendikaların düzenlediği miting ve yürüyüşlerde herhangi bir olay çıkmazken, sol grupların ve neonazilerin düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları ise çatışmalara sahne oluyor. Benzer çatışmaların bu yıl yine Berlin’de yaşanması bekleniyor.
BERLİN İçişleri Senatörü Andreas Geisel, bugün yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ta kentte 5 bin polisin görev yapacağını, yaşanabilecek tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi. Sol otonom grupları ise kentin doğu yakasında yer alan eski işgal evlerinin de bulunduğu Friedrichshain semtinde korsan gösteri yapmayı planlıyor. Senatör Geisel, korsan gösteriye izin verilip verilmeyeceğine 1 Mayıs akşamı karar verileceğini belirterek, bu konuda açık kapı bıraktı. Geisel, “Gösteri hakkı önemli. Ancak güvenlik de çok önemli. 1 Mayıs’ta 5 bin polis görev yapacak. 2 bini Friedrichshain semtinde görevlendirilecek” dedi.
Andreas Geisel
SENDİKALAR LEİPZİG’DE BULUŞUYOR
Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını Leipzig kentinde yapacak. Her yıl başka bir kentte 1 Mayıs kutlamalarını düzenleyen DGB’nin bu yıl ana konusu ise Avrupa Birliği (AB) olacak. 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri öncesi Leipzig kentinden mesajlar vermek isteyen DGB, Avrupa’da dayanışmanın önemine dikkati çekecek. Leipzig’de yapılacak merkezi yürüyüşten sonra gerçekleşecek mitingde konuşmacı olarak kürsüye DGB Başkanı Reiner Hoffmann çıkacak.
Reiner Hoffmann
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