Berlin 1933: Ne Hitler’i gördü ne de yazabildiler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin 1933: Ne Hitler’i gördü ne de yazabildiler!
GeriAvrupa Berlin 1933: Ne Hitler’i gördü ne de yazabildiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
29.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Berlin 1933: Ne Hitler’i gördü ne de yazabildiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin 1933: Ne Hitler’i gördü ne de yazabildiler!

20’inci yüzyılın en kanlı diktatörü Adolf Hitler döneminde başkent Berlin’de 200 yabancı gazeteci çalışıyordu. Ancak bunların Hitler’e karşı kör davrandı. Olayları ne görebildi ne de yazabildiler. Fransız gazeteci Daniel Schneidermann bu durumu araştırdı ve Berlin 1933 adlı kitabında nedenlerini yazdı...

FRANSIZ gazeteci Daniel Schneidermann, Hitler iktidarı döneminde Berlin’de görev yapan yabancı basın mensuplarının o dönemde kaleme aldıkları haberleri araştırdı. Schneidermann araştırma sonuçlarını da Fransızca kaleme aldığı ‘Berlin 1933’ adlı kitabında yayınladı. Kitabını Berlin’de tanıtan Schneidermann, Alman basınının Hitler döneminde yoğun baskı, sansür ve kontrol altında olduğunu, ancak bu baskıdan uzak olan yabancı basının Hitler’in kanlı planlarını görüp yazmadığına dikkati çekti. Ağırlıklı olarak İngiliz, Amerikan ve Fransız basınında Hitler ve nazi Almanyası üzerine haber ve yorumları inceleyen Schneidermann, “1933’te Hitler iktidara geldiğinde, Berlin’de 200 yabancı gazeteci kayıtlıydı. Bunlar Hitler konusunda son derece kör davrandı. Hitler’in iktidara geleceğini göremediler. Sonra da olup bitenleri yazamadılar” dedi.

AMERİKAN BASINI DERİN DÜŞ KIRIKLIĞI
Hitler iktidara gelince, binlerce Yahudi mültecinin gemilerle Amerika’ya gittiğini, ancak gemilerin Amerika’ya alınmayıp açık denizde tutulduğunu anlatan Schneidermann, “Bu trajik olayı Amerikan basının o zaman manşetlerden duyurmuş olması gerektiğini “Bırakın bu insanları içeri” diye mutlaka başlık atmışları gerektiğini düşündüm. Ancak olayın gazetelerin iç sayfalarında yorumsuz bir haber olarak yer aldığını görünce derin düş kırıklığına uğradım” dedi. Schneidermann, Yabancı gazeteciler Hitler’i niçin göremedi sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Yabancı basına sansür yoktu. Ama propaganda bakanı Göbbels yabancı basını çok yakından takip ediyordu. Eleştirel yazanların akreditasyonları uzatılmıyordu. Sınırdışı edilenler vardı. Birçok gazeteci de Hitler’e yakın olmak istiyor, onun barış getireceğine inanıyordu. Bazılarının haber ve yazıları ise memleketlerindeki yazıişleri tarafından sansüre uğruyordu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle