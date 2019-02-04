Berkant, ‘Aldandın’la 1 milyon barajını aştı
Şarkıcılık kariyerine Almanya’da başladıktan sonra son parçasına Türkiye’de klip çeken Berkant Sertel, izlenme rakamlarından 1 milyon barajını aştı.
ALMANYA’da çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Berkant Sertel’in ‘Aldandın’ adlı şarkısına Türkiye’de çektiği klip, video izleme platformlarında yayınlanmaya başlandı. Klibin 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan şarkıcı Sertel, müziğe yakınlarının ısrarıyla başladığını söyledi. Almanya’da çok sayıda konser ve etkinlikte şarkı söylediğini belirten Sertel, şunları söyledi:
“Kayseri’de doğdum. Uzun yıllar amatör müzikle uğraştım ve şan dersi aldı. Çok sayıda da kendi yazdığım şarkı var. İlk şarkılarımı çevremdeki arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Büyük ilgi gördüm. Sosyal medyada fenomen haline gelince, şarkılarımı klip yapmak istedim. ‘Aldandın’ adlı şarkıya İkitelli oto sanayide çektiğimiz klip çok beğenildi. Bu yaza damgasını vuracak bir şarkı olduğuna inanıyorum. Şimdiden çok sayıda kulüp ve mekanda şarkımız çalınmaya başladı. TV ve radyolarda şarkımız istek almaya başladı. Elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek yeni klipler çekmeye hazırlanıyoruz.”
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