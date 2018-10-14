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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
14.10.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Bergheim’in ortak bir eseri olacak

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Bergheim’in ortak bir eseri olacak

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bergheim Camisi ve Kültür Merkezinin temeli törenle atıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve Bergheim Belediye Başkan Vekili Herrmann Rössler de katıldı. Başkonsolos Erciyes, burada yaptığı konuşmada, temeli atılan caminin sadece bölgede yaşayan Türk toplumu için değil Bergheim’in ortak bir eseri ve zenginliği olacağına vurgu yaptı.
Erciyes, “Mabetler toplumun her kesiminden insanların bir araya geldikleri, kaynaştıkları kutsal mekanlardır. Dolayısıyla, toplumsal dayanışmaya hizmet sağlayan önemli merkezlerdir. Bu cami tamamlandığında Türk toplumunun birlik ve dayanışmasını artıran bir merkez olduğu kadar, tüm toplumu bir araya getirecek önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum” dedi.

BARIŞIN GÖSTERGESİ
Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen de camilerin Allah’ın evi olduğunu ifade ederek, Türk milletinin gittiği her yerde kendisine ev almadan camiler inşa ettiğini söyledi. Camilerin doğumdan ölüme kadar sosyal hayatı kapsayan bir rolünün olduğunu ifade Türkmen, “Camiler birer eğitim merkezi ve yeryüzünün en önemli okullarıdır. Camiler aynı zamanda birer sosyal ve kültürel merkezlerdir” diye konuştu.
Bergheim Belediye Başkan Vekili Rössler ise cami ve kültür merkezinin barışın ve birlikte yaşamanın göstergesi olduğunu belirterek, bu mekanın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da barışa ve birlikte yaşamaya vesile olması dileğinde bulundu.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK
Konuşmaların ardından, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Muharrem Kuzey’in yaptığı dua eşliğinde caminin temeline sembolik harç koyuldu.
Bergheim şehir merkezinde inşa edilecek yeni cami ve kültür merkezi projesi, üç kattan oluşuyor. Toplam bin 850 metrekare alan üzerine inşa edilecek külliyede, aynı anda 700 kişi ibadet edebilecek. Ayrıca 500 metrekare ibadet alanı ile kütüphane, çok amaçlı konferans salonu, derslik, lokal, gasilhane, morg ve idari birimleri bulunacak.
Tek kubbeli olarak inşa edilecek cami ve kültür merkezinin avlusunda ise dört ayak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülü şadırvan yer alacak. Caminin inşaatın iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bergheim’in ortak bir eseri olacak

 

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