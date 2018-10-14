Bergheim’in ortak bir eseri olacak

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve Bergheim Belediye Başkan Vekili Herrmann Rössler de katıldı. Başkonsolos Erciyes, burada yaptığı konuşmada, temeli atılan caminin sadece bölgede yaşayan Türk toplumu için değil Bergheim’in ortak bir eseri ve zenginliği olacağına vurgu yaptı.

Erciyes, “Mabetler toplumun her kesiminden insanların bir araya geldikleri, kaynaştıkları kutsal mekanlardır. Dolayısıyla, toplumsal dayanışmaya hizmet sağlayan önemli merkezlerdir. Bu cami tamamlandığında Türk toplumunun birlik ve dayanışmasını artıran bir merkez olduğu kadar, tüm toplumu bir araya getirecek önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum” dedi.

BARIŞIN GÖSTERGESİ

Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen de camilerin Allah’ın evi olduğunu ifade ederek, Türk milletinin gittiği her yerde kendisine ev almadan camiler inşa ettiğini söyledi. Camilerin doğumdan ölüme kadar sosyal hayatı kapsayan bir rolünün olduğunu ifade Türkmen, “Camiler birer eğitim merkezi ve yeryüzünün en önemli okullarıdır. Camiler aynı zamanda birer sosyal ve kültürel merkezlerdir” diye konuştu.

Bergheim Belediye Başkan Vekili Rössler ise cami ve kültür merkezinin barışın ve birlikte yaşamanın göstergesi olduğunu belirterek, bu mekanın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da barışa ve birlikte yaşamaya vesile olması dileğinde bulundu.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK

Konuşmaların ardından, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Muharrem Kuzey’in yaptığı dua eşliğinde caminin temeline sembolik harç koyuldu.

Bergheim şehir merkezinde inşa edilecek yeni cami ve kültür merkezi projesi, üç kattan oluşuyor. Toplam bin 850 metrekare alan üzerine inşa edilecek külliyede, aynı anda 700 kişi ibadet edebilecek. Ayrıca 500 metrekare ibadet alanı ile kütüphane, çok amaçlı konferans salonu, derslik, lokal, gasilhane, morg ve idari birimleri bulunacak.

Tek kubbeli olarak inşa edilecek cami ve kültür merkezinin avlusunda ise dört ayak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülü şadırvan yer alacak. Caminin inşaatın iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.