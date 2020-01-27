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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

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BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de 31 Ekim’de açılması planlanan Berlin Brandenburg Havaalanı (BER) için son hazırlıklar yapılıyor. Havaalanı işletmesi, açılışta veya açılış sonrası sorun yaşamamak için havaalanında denek yolcularla tatbikat yapmak istiyor. Bunun için de 20 bin gönüllü arıyor.

HAVAALANI yönetimi, 23 Haziran’dan 15 Ekim’e kadar denek yolcuların yer alacağı ve bilet işlemleri, güvenlik kontrolleri, bagaj teslimi gibi işlemlerin yer alacağı 30 ayrı tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatlarla, uygulama sırasında olası aksaklıkların ve eksikliklerin tespiti hedefleniyor. Ayrıca herhangi bir saldırı ya da güvenlik sorunu durumunda havaalanını boşaltma senaryoları da denenecek. Havaalanı Şefi Engelbert Lütke Daldrup, “Tatbikatta yer almak isteyen gönüller çağrımıza büyük ilgi gösteriyor. Şimdiden binlerce kişi başvurdu” dedi.

BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

Berlin Brandenburg Havaalanı, 9 yıl önce açılması planlanmış ancak inşaatında yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle sürekli ertelenmişti.

BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

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