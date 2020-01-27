BER Havaalanı için 20 bin gönüllü aranıyor

HAVAALANI yönetimi, 23 Haziran’dan 15 Ekim’e kadar denek yolcuların yer alacağı ve bilet işlemleri, güvenlik kontrolleri, bagaj teslimi gibi işlemlerin yer alacağı 30 ayrı tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatlarla, uygulama sırasında olası aksaklıkların ve eksikliklerin tespiti hedefleniyor. Ayrıca herhangi bir saldırı ya da güvenlik sorunu durumunda havaalanını boşaltma senaryoları da denenecek. Havaalanı Şefi Engelbert Lütke Daldrup, “Tatbikatta yer almak isteyen gönüller çağrımıza büyük ilgi gösteriyor. Şimdiden binlerce kişi başvurdu” dedi.

Berlin Brandenburg Havaalanı, 9 yıl önce açılması planlanmış ancak inşaatında yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle sürekli ertelenmişti.