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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
30.09.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Benzin istasyonunu soyan gaspçı, 2.5 saat sonra parayı iade etti

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Benzin istasyonunu soyan gaspçı, 2.5 saat sonra parayı iade etti

Almanya’nın Darmstadt kenti yakınlarındaki Grieshem beldesinde benzin istasyonunu soyan gaspçı, polisi şaşırttı. Bir süre sonra pişman olan soyguncu, aldığı parayı iade etti.

POLİSİNTEN alınan bilgiye göre soygun önceki gece saat 23.05 sıralarında gerçekleşti. Maskeli bir kişi Griesheim’daki bir benzin istasyonuna geldi. Beraberinde getirdiği plastik torbayı benzin istasyonu çalışanına vererek içine para doldurmasını istedi. Çalışan da korkuyla kasadaki tüm parayı torbaya koydu. Paraya alan gaspçı, hızla benzin istasyonundan kaçarak izini kaybettirdi. Çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, soyguncuyu yakalama için delil topladı. Bölgede arama başattı.

YİNE KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Soygunun üzerinden yaklaşık 2.5 saat geçtikten sonra aynı soyguncu tekrar benzin istasyonuna geldi. Bu kez çaldığı paranın içinde olduğu torbayı istasyonun kapısına atarak ikinci kez koşarak izini kaybettirdi. Polis şimdi önce soygunu gerçekleştiren sonra da pişman olup parayı getiren hırsızı yakalamak için halktan yardım istiyor. Hırsızla ilgili elinde fazla bilgi bulunmayan polis, soyguncunun 1.60 boyunda, siyah bir pantolon ve siyah bir ceket giydiği bilgisini verdi.

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