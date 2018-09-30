Benzin istasyonunu soyan gaspçı, 2.5 saat sonra parayı iade etti
Almanya’nın Darmstadt kenti yakınlarındaki Grieshem beldesinde benzin istasyonunu soyan gaspçı, polisi şaşırttı. Bir süre sonra pişman olan soyguncu, aldığı parayı iade etti.
POLİSİNTEN alınan bilgiye göre soygun önceki gece saat 23.05 sıralarında gerçekleşti. Maskeli bir kişi Griesheim’daki bir benzin istasyonuna geldi. Beraberinde getirdiği plastik torbayı benzin istasyonu çalışanına vererek içine para doldurmasını istedi. Çalışan da korkuyla kasadaki tüm parayı torbaya koydu. Paraya alan gaspçı, hızla benzin istasyonundan kaçarak izini kaybettirdi. Çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, soyguncuyu yakalama için delil topladı. Bölgede arama başattı.
YİNE KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Soygunun üzerinden yaklaşık 2.5 saat geçtikten sonra aynı soyguncu tekrar benzin istasyonuna geldi. Bu kez çaldığı paranın içinde olduğu torbayı istasyonun kapısına atarak ikinci kez koşarak izini kaybettirdi. Polis şimdi önce soygunu gerçekleştiren sonra da pişman olup parayı getiren hırsızı yakalamak için halktan yardım istiyor. Hırsızla ilgili elinde fazla bilgi bulunmayan polis, soyguncunun 1.60 boyunda, siyah bir pantolon ve siyah bir ceket giydiği bilgisini verdi.
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