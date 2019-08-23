‘Benim olmayacaksa kimsenin olamaz’
Üç gün önce Almanya’nın Wiesbaden şehrindeki at çiftliğinde ölü bulunan 22 yaşındaki veteriner yardımcısı Lea S.’nin, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü açıklandı. Katil zanlısı olarak aranan sevgili ise polise teslim oldu.
HESSEN Eyaleti sınırları içinde kalan Hofheim’daki at çiftliğinde üç gün önce kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede, cesedin 22 yaşındaki Lea S.’ye ait olduğu ve kafasından silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner yardımcısı olarak çalışan Lea S.’nin 55 yaşındaki sevgilisi tarafından öldürüldüğünden şüphelenen savcı, sevgili hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine, evli ve üç çocuk babası 55 yaşındaki kamyon şoförü Lothar R. teslim oldu.
Şüphelinin avukatı, “Müvekkilim suçlamaları reddediyor. Lea’nın ölümünden dolayı derin şok yaşıyor. Kendisinin katil olmadığını ve cinayeti işlemek için bir nedeninin bulunmadığını da söyledi. Müvekkilim polis ve savcının kendisinden şüphelendiğini bir yakınından duyduğunu belirterek beni aradı. Kendisiyle birlikte polise gitmemizi istedi. Olay yerinde ona ait bir iz yok. DNA izi de yok. Cinayet silahı da ortada yok” dedi.
Bild’e konuşan şüphelinin arkadaşları, Lea S. ile Lothar R.’nin bir süre arkadaşlık yaptığını, ancak genç kızın ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılığı kabullenemeyen Lothar R. ise yakın arkadaşlarına, “Eğer o benim olmayacaksa hiç kimsenin olamaz” dedi.
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