Benim geleceğim boks. Ben bokstan anlarım
Köln'de, 5.8 milyon Euro vergi kaçırmaktan yargılanmasına devam edilen eski Dünya Şampiyonu Boksör Felix Sturm, ikinci duruşmada sessizliğini bozdu. Hakimin sorularını cevaplandıran 40 yaşındaki Sturm “Benim geleceğim boks. Ben bokstan anlarım” sözleriyle mali konular hakkında bilgisinin olmadığını savundu.
İsviçre'deki spor ajansıyla 2009 yılından beri sözleşmesi bulunan Sturm, 2015 yılından beri şirketten hiç kazanç elde etmediğini de söyledi. Savcı ise Sturm'un 2017 yılından beri şirketten düzenli olarak para aldığını ileri sürmüş ve boksörün 16 ayrı suç işleyerek toplam 5 milyon 800 bin Euro vergi kaçırdığını iddia etmişti
İddialara cevap veren Sturm, kendisinin iflas ettiğini ve yeniden para kazanmak için ringlere dönmek istediğini de söyledi. Sturm “Boks benim geleceğim. En iyi bildiğim şey boks. Bu yüzden hapiste antrenmanlarımı yapıyorum. Avluda günde 300 tur koşuyorum. Böylece kendimi zinde tutmak istiyorum. Yemeğime dikkat ediyorum. Yemeğimi kendim pişiriyorum. Eğer serbest kalırsam eski Dünya Şampiyonu Arthur Abraham ile dövüşmeyi planlıyorum” dedi. Stunm'un yeniden ringlere dönmesi mahkemenin vereceği karara bağlı.
Savcı, Sturm için 10 yıl hapis cezası talep ediyor. Sturm'un yargılanmasına devam edilecek.
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