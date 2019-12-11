Muhammed Ali itirafı! 'Beni yenerdi'

İsmi başarılarıyla olduğu kadar sansasyonlarıyla da öne çıkan Mike Tyson verdiği son röportajda kendisine sorulan Muhammed Ali sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Röportajda kendisine yöneltilen "20 yaşındaki Mike Tyson ve 20 yaşındaki Muhammed Ali! Bu dövüşü kim kazanır?" sorusuna "Muhammed Ali" cevabını verdi. Muhammed Ali'nin çok çevik ve çok güçlü bir boksör olduğunu belirten Tyson, "O bence dünyanın en iyisi. Çok özel bir boksör. Onu ringde yenemezdim" ifadelerini kullandı.

Tüm zamanların en hızlı ve güçlü ağır siklet boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson, ilk profesyonel maçında rakibini karşılaşmanın henüz 8. saniyesinde nakavt etmişti. Kariyerinde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı. İlk mağlubiyetini ise tarihin en genç ağır siklet şampiyonu Buster Douglas'a karşı almıştı.

1987 yılında Ağır Sıklet Dünya Şampiyonu olmayı başaran Tyson, 1990 yılında girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdul Aziz adını aldı.