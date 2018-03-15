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‘Ben hep yanında olacağım güzel kızım’

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund’un Türkiye kökenli futbolcusu Nuri Şahin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.

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  • ‘Ben hep yanında olacağım güzel kızım’
  • ‘Ben hep yanında olacağım güzel kızım’
  • ‘Ben hep yanında olacağım güzel kızım’
  • ‘Ben hep yanında olacağım güzel kızım’

Kimi zaman takım arkadaşlarıyla maça giderken, kimi zaman da sahadan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Nuri Şahin, son olarak Twitter’dan ‘Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Bir işe, bir çocuğa, bir hayata ya da kendi gelişimine emek veren, engellere karşı her zaman ayakta duran kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” diyen Şahin’in mesajı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
2007’de Tuğba Şahin’le evlenen, bir erkek bir de kız çocuğu olan Nuri Şahin, bazen çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları da sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Küçük kızıyla birlikte Almanya sokaklarında yürürken çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Nuri Şahin, altına yazdığı mesajla ailesine ve çocuklarına verdiği önemi de gösteriyor: “Önünde uzuuun bir yolculuk var ama bil ki ben hep yanında olacağım güzel kızım.”
Şahin’in bu paylaşımı da kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni aldı.
Şahin, ailesiyle çekildiği bir fotoğrafın altına yazdığı “Birbirinize sahip olduğunuz zaman, her şeye sahipsiniz...” mesajıyla da ailesine ve sevdiklerine ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. FOTOĞRAFLAR: @nurisahinfacebook

Etiketler: Borussia Dortmund , Nuri Şahin , sosyal medya
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