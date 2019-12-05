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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
05.12.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

'Gizli kalması performansını etkiliyorsa açıklasın'

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'Gizli kalması performansını etkiliyorsa açıklasın'

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımları homofobiye karşı tavır alacaklarlar. Bazı kulüpler maçlarda gökkuşağı bayrağı açacak. Futbol takımları böylece homofobiye karşı verilen mücadeleye destek olacaklar.

Freiburg takım kaptanı ile İkinci Bundesliga ekiplerinden St. Pauli kaptanı maça eşcinsellerin simgesi olan gökkuşağı renklerinden oluşan kaptanlık bandını koluna takacak. Bundesliga lideri Gladbach'lı futbolcular ise sahaya ellerinde 'Hoşgörü için' pankartını tutarak sahaya çıkacak. Werder Bremen'in bu hafta Paderborn ile oynayacağı maçta Wesser Stadına dev gökkuşağı bayrağı asılacak.
Almanya'da son dönemlerde eşcinsellere yönelik saldırılarda artış olması nedeniyle kulüpler belirtilen aksiyonları gerçekleştirecek.

AÇIKLA DERİM
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan eşcinsel futbolculara cinsel tercihini açıklama çağrısı geldi. 5 yaşında bir oğlu olan ve geçtiğimiz yıl da evlenen 32 yaşındaki Nagelsmann “Bir kişinin cinsel tercihini açıklaması onun tercihine kalmış. Genel olarak ben cinsel tercihini gizleyenlerin çok özgür yaşadıklarını düşünmüyorum. İnsanlar çok farklı korkular ve endişeler yaşayabilir. Eğer kişi sevgisini saklarsa büyük sorunlar yaşayabilir. Bir futbolcu bana gelir ve 'ben özgür değilim, bu durum da benim performansımı olumsuz etkiliyor' derse ben kendisine 'Açıkla ve arkasında dur' derim. Bunda bir sakınca görmem. Ama bir futbolcu da gelip bana 'ben eşcinselim, özgürüm ve performansımı da etkilemiyor, yaşantımı da bu durum' derse ona 'bunun kendine sakla' derim. Çünkü futbol erkek egemen bir dünya” dedi. Alman futbolunda eşcinsel olduğunu kamuya duyuran bir tek eski milli futbolcu Thomas Hitzlsperger oldu. 37 yaşındaki eski futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra cinsel tercihini açıklamıştı.

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