'Gizli kalması performansını etkiliyorsa açıklasın'
Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımları homofobiye karşı tavır alacaklarlar. Bazı kulüpler maçlarda gökkuşağı bayrağı açacak. Futbol takımları böylece homofobiye karşı verilen mücadeleye destek olacaklar.
Freiburg takım kaptanı ile İkinci Bundesliga ekiplerinden St. Pauli kaptanı maça eşcinsellerin simgesi olan gökkuşağı renklerinden oluşan kaptanlık bandını koluna takacak. Bundesliga lideri Gladbach'lı futbolcular ise sahaya ellerinde 'Hoşgörü için' pankartını tutarak sahaya çıkacak. Werder Bremen'in bu hafta Paderborn ile oynayacağı maçta Wesser Stadına dev gökkuşağı bayrağı asılacak.
Almanya'da son dönemlerde eşcinsellere yönelik saldırılarda artış olması nedeniyle kulüpler belirtilen aksiyonları gerçekleştirecek.
AÇIKLA DERİM
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan eşcinsel futbolculara cinsel tercihini açıklama çağrısı geldi. 5 yaşında bir oğlu olan ve geçtiğimiz yıl da evlenen 32 yaşındaki Nagelsmann “Bir kişinin cinsel tercihini açıklaması onun tercihine kalmış. Genel olarak ben cinsel tercihini gizleyenlerin çok özgür yaşadıklarını düşünmüyorum. İnsanlar çok farklı korkular ve endişeler yaşayabilir. Eğer kişi sevgisini saklarsa büyük sorunlar yaşayabilir. Bir futbolcu bana gelir ve 'ben özgür değilim, bu durum da benim performansımı olumsuz etkiliyor' derse ben kendisine 'Açıkla ve arkasında dur' derim. Bunda bir sakınca görmem. Ama bir futbolcu da gelip bana 'ben eşcinselim, özgürüm ve performansımı da etkilemiyor, yaşantımı da bu durum' derse ona 'bunun kendine sakla' derim. Çünkü futbol erkek egemen bir dünya” dedi. Alman futbolunda eşcinsel olduğunu kamuya duyuran bir tek eski milli futbolcu Thomas Hitzlsperger oldu. 37 yaşındaki eski futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra cinsel tercihini açıklamıştı.
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