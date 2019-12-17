‘Ben bir feministim! İstihbarat bizi izliyor bu çok ayıp’

FRANK Plasberg’in sunduğu programda olay şöyle gelişti: Canlı yayında bir kadın izleyici aniden yerinden kalkarak, kameraların önüne geçerek, “Ben de konuşmak istiyorum. Bir talep de bulunmak istiyorum” dedi. Plasberg, kadını yanına çağırarak, “Önce kendinizi tanıtın” dedi. İzleyici olarak programa gelen kadın, “Adım Katja Hartwig. Ben bir feministim” diyerek Alman hükümetinin feminizmi takip ettiğini söyledi. Sunucu Plasberg şaşkınlık içerisinde, “Bunun hayvanlara eziyet konusuyla ne ilişkisi var” diye sordu.





‘İSTİHBARAT BİZİ İZLİYOR’

Kadın izleyici “Hiçbir ilişkisi yok, ama fırsat bulmuşken bu mesajı vermek istiyorum” dedi. Katılımcılardan biri “Bu sizin yaptığınız saygısızlık” diye araya girdi. Bunun üzerine kadın izleyici, “Asıl istihbaratın feminizme karşı yaptıkları saygısızlık” diyerek karşılık verdi. Sunucu Plasberg, kadını yerine oturtmak istedi. Ancak kadın izleyici “Hayvanlara eziyet kötü bir şey, ama feminizm karşıtlığı çok daha kötü bir şey. Üstelik bu çağda, istihbaratın yaptığı çok ayıp. Biz kadınlar toplumun yüzde 50’sini oluşturuyoruz. Ben bunları söyleme hakkını kendimde buluyorum” dedi. Sunucu Plasberg, “Bu konuyu da konuşacağız” diyerek kadını yerine oturttu.