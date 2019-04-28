Ben artık yarı Türk’üm
Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’la aşk yaşayan Alman model ve oyuncu Sophia Thomalla, sevgilisi için İstanbul’a yerleşti. 1 yıllık oturma izni alan Thomalla, “Türkiye muhteşem bir ülke. Harika restoranları var. İnsanları çok nazik, Türkçe kursuna başlıyorum. Ben artık yarı Türk sayılırım” dedi.
DAHA önce “Loris dişi aslanlar gibi dövüşürüm” açıklamasıyla gündeme yerleşen seksi model ve oyuncu Sophia Thomalla, Beşiktaş’ın file bekçisi Loris Karius’la birlikte daha fazla vakit geçirebilmek için İstanbul’a taşındı. Bu durumu Bild Gazetesi’ne anlatan 29 yaşındaki güzel model, “Loris antrenman ve maçlardan dolayı Almanya’ya pek gelemiyor. O zaman benim feragat etmem gerekiyordu. Bu yüzden İstanbul’a taşındım. Türkiye muhteşem bir ülke. Harika restoranları var. İnsanları çok nazik” dedi.
NE KADAR KALACAĞINI BİLMİYORUM
Bir yıl oturma izni alan Sophia Thomalla, yazın Türkçe kurslarına başlayacağını da söyledi ve “Ben artık yarı Türk sayılırım” dedi. Berlin’deki evini de boşaltmayan Thomalla, “Loris’in ne kadar kalacağını bilmiyorum. Sonrasına bakacağız” diye konuştu. Loris Karius, Liverpool’den Beşiktaş’a kiralanmıştı.
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