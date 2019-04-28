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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN/ Fotoğraflar. DPA
28.04.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Ben artık yarı Türk’üm

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Ben artık yarı Türk’üm

Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’la aşk yaşayan Alman model ve oyuncu Sophia Thomalla, sevgilisi için İstanbul’a yerleşti. 1 yıllık oturma izni alan Thomalla, “Türkiye muhteşem bir ülke. Harika restoranları var. İnsanları çok nazik, Türkçe kursuna başlıyorum. Ben artık yarı Türk sayılırım” dedi.

DAHA önce “Loris dişi aslanlar gibi dövüşürüm” açıklamasıyla gündeme yerleşen seksi model ve oyuncu Sophia Thomalla, Beşiktaş’ın file bekçisi Loris Karius’la birlikte daha fazla vakit geçirebilmek için İstanbul’a taşındı. Bu durumu Bild Gazetesi’ne anlatan 29 yaşındaki güzel model, “Loris antrenman ve maçlardan dolayı Almanya’ya pek gelemiyor. O zaman benim feragat etmem gerekiyordu. Bu yüzden İstanbul’a taşındım. Türkiye muhteşem bir ülke. Harika restoranları var. İnsanları çok nazik” dedi.

Ben artık yarı Türk’üm

NE KADAR KALACAĞINI BİLMİYORUM
Bir yıl oturma izni alan Sophia Thomalla, yazın Türkçe kurslarına başlayacağını da söyledi ve “Ben artık yarı Türk sayılırım” dedi. Berlin’deki evini de boşaltmayan Thomalla, “Loris’in ne kadar kalacağını bilmiyorum. Sonrasına bakacağız” diye konuştu. Loris Karius, Liverpool’den Beşiktaş’a kiralanmıştı.

Ben artık yarı Türk’üm

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