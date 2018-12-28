Bellut zam istedi, Theurer ‘Yüzsüz’ dedi
Alman İkinci Kanalı ZDF’in Genel Yayın Yönetmeni Thomas Bellut, televizyon için hane başına alınan 17.5 Euro olan verginin artırılmasını talep etti. Bellut, artışa gerekçe olarak ise kaliteli yayınları gösterdi.
THOMAS Bellut’un vergi artışına Federal Meclis’te grubu bulunan FDP Ekonomi Politikaları Uzmanı milletvekili Michael Theurer sert tepki gösterdi. Theurer, “ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bellut’un televizyon vergisinin arttırılması yöndeki talep yüzsüzlüktür” dedi. Almanya’da hane başına herkesten alınan aylık 17.50 Euroluk vergi, Almanya’da yayın yapan kamu televizyonlarına aktarılıyor. Alman Birinci Kanalı ARD ile ZDF’e aktarılan vergi, eyalet ve bölge kamu kanallarıyla paylaşılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle