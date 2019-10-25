Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum
GeriAvrupa Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ekrem SAĞIR / HANNOVER - Fotoğraflar: Ekrem Sağır - dpa
25.10.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum

Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’de 27 Ekim’de yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine Yeşiller’in adayı olarak giren Türkiye kökenli Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek. Hannover belediye başkanlığı ilk kez Türkiye kökenli birinin aday olduğunu belirten Onay seçimi kazanması halinde yapacaklarını anlattı ve göömen kökenli herkesi sandığa davet etti

ALMANYA’nın Honnover kentinde pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine Yeşiller’den aday olan eyalet milletvekili Belit Onay, seçim öncesi bir araya geldiği seçmenlere kazanması durumunda yapacaklarını anlattı.
Seçim çalışmaları kapsamında Hannover Alevi Toplumu’nu ziyaret eden Onay, göçmenlerin göçmenlikten kaynaklanan sorunları bulunduğunu belirterek bir göçmen çocuğu olarak sorunları ve çözüm yollarını iyi bildiğini söyledi.

Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum
BELEDİYE KADROSU HAKKANİYETLİ OLACAK
Onay, göçmenlerin günlük yaşamında ev, iş ve meslek yeri bulma konularında ikinci sınıf vatandaş konumuna sokulduklarını, bu konuların ve son dönemlerde hem ülke genelinde hem de Hannover’de artan ırkçılık konusunda çözümler için çalışacağını söyledi.
Hannover’de doğan her iki çocuktan birinin göçmen kökenli olduğunu belirten Onay, göçmen çocukların daha fazla işe alınması ve belediye içinde kentin demokrafik yapısına oranla hakkaniyetli bir kadro oluşturma gayreti içinde olacağını, yaşlı göçmenlerin rahat edebileceği, kendi anadiliyle iletişim kurabileceği huzur evleri açılması için uğraş vereceğini söyledi.

TÜM GÖÇMENLER SANDIĞA GİTMELİ
Göçmenlerin genel sorunlarının çözümüne gerçek anlamda katkı sunma gayreti içinde olan sivil toplum kuruluşlarına gerekli destek sağlayacağını da belirten Onay “Hannover’de ilk kez Türkiye kökenli bir aday var. Temennim ve isteğim oy verme durumunda olan tüm göçmenlerin sandığa gitmeleridir. Bu haklarını kullanmaları ve geleceklerini belirleyecek olan oylarını verirken de sağlıklı düşünmeleridir” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle