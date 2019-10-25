Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek: Herkesi sandığa bekliyorum
Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’de 27 Ekim’de yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine Yeşiller’in adayı olarak giren Türkiye kökenli Belit Onay’ın kazanma şansı yüksek. Hannover belediye başkanlığı ilk kez Türkiye kökenli birinin aday olduğunu belirten Onay seçimi kazanması halinde yapacaklarını anlattı ve göömen kökenli herkesi sandığa davet etti
ALMANYA’nın Honnover kentinde pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine Yeşiller’den aday olan eyalet milletvekili Belit Onay, seçim öncesi bir araya geldiği seçmenlere kazanması durumunda yapacaklarını anlattı.
Seçim çalışmaları kapsamında Hannover Alevi Toplumu’nu ziyaret eden Onay, göçmenlerin göçmenlikten kaynaklanan sorunları bulunduğunu belirterek bir göçmen çocuğu olarak sorunları ve çözüm yollarını iyi bildiğini söyledi.
BELEDİYE KADROSU HAKKANİYETLİ OLACAK
Onay, göçmenlerin günlük yaşamında ev, iş ve meslek yeri bulma konularında ikinci sınıf vatandaş konumuna sokulduklarını, bu konuların ve son dönemlerde hem ülke genelinde hem de Hannover’de artan ırkçılık konusunda çözümler için çalışacağını söyledi.
Hannover’de doğan her iki çocuktan birinin göçmen kökenli olduğunu belirten Onay, göçmen çocukların daha fazla işe alınması ve belediye içinde kentin demokrafik yapısına oranla hakkaniyetli bir kadro oluşturma gayreti içinde olacağını, yaşlı göçmenlerin rahat edebileceği, kendi anadiliyle iletişim kurabileceği huzur evleri açılması için uğraş vereceğini söyledi.
TÜM GÖÇMENLER SANDIĞA GİTMELİ
Göçmenlerin genel sorunlarının çözümüne gerçek anlamda katkı sunma gayreti içinde olan sivil toplum kuruluşlarına gerekli destek sağlayacağını da belirten Onay “Hannover’de ilk kez Türkiye kökenli bir aday var. Temennim ve isteğim oy verme durumunda olan tüm göçmenlerin sandığa gitmeleridir. Bu haklarını kullanmaları ve geleceklerini belirleyecek olan oylarını verirken de sağlıklı düşünmeleridir” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle