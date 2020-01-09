Facebook'tan davet etti, 3 bin kişi katıldı

RESEPSİYONDA bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, şunları söyledi: “Bundan 75 yıl önce büyük savaş sona erdi. Auschwitz kapatıldı. O tarihten beri barış içinde yaşamaktayız. Bu kolay olmadı. Bu barış ve huzur ortamının bundan sonra da devam etmesi, demokrasiye sahip çıkmamızla mümkün olacaktır. Bir taraftan da hızla artan bir ırkçılık var. Bununla hep birlikte demokratik yöntemlerle mücadele etmeliyiz. Demokrasi karşıtları, mültecilere sahip çıkan kiliselere, siyasilere sürekli tehdit mektupları gönderiyor. Kimse bunu kişisel algılamasın. Bu tehditler demokrasiye, temel değerlere karşı yapılan saldırılardır. Hepimiz demokrasiyi ve temel değerlerimizi korumak için azami gayret göstermeliyiz. Böylece Hannoverliler olarak uzlaşma ve çeşitliliğin ne anlama geldiğini de göstermiş olacağız.” Konuşmasında, yakın çalışma arkadaşlarını da tanıtan Onay, herkesin yeni yılını kutladı.





‘ROL MODEL OLACAĞINA İNANIYORUM’

Resepsiyona katılanlardan Yelda Balkuv ise şunları söyledi: “Burada görüştüğüm yaşlı Almanlardan öğrendiğime göre ilk kez bu denli bir katılım olmuş. Bu da sanırım başkan Belit Onay’ın ne kadar ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Ben de elbette ki büyük gurur duymaktayım. Başkan Belit Onay’ın genç oluşunun, dinamik yapısının, duruşunun ve hitabetinin kitleleri etkilediği açık. Birçok gencimize rol model olacağına inanıyorum.”