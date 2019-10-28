Belit Onay ilk turda birinci
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Hannover kentinde dün büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Yeşiller’in Türkiye kökenli adayı Belit Onay, SPD’nin son kalesi olarak görülen kentte yüzde 32.3 oyla sandıktan birinci çıkarken, CDU adayı Eckhard Scholz yüzde 32.1 ikinci oldu.
ONAY ve Scholz 10 Kasım’da yapılacak ikinci tura kalırken, 47 yıldır kenti yöneten SPD yüzde 23.5 oy alarak sandıktan büyük bir yenilgiyle çıktı. İkinci turu da kazanacak kişi, 2026 yılına kadar kenti yönetecek.
İkinci turda seçim sonuçlarını SPD’li seçmenin belirleyeceğini belirten Yeşiller Belediye Meclis Üyesi Orhan Güner, “Birçok yerde meclislerde ortak hareket ettiğimiz SPD’lilerin bu seçimde Yeşiller’i destekleyeceklerini umuyorum. Böylelikle Hannover’de ilk kez bir Türkiye kökenli belediye başkanı olacak. Bu da gençlerimizin siyasetle daha çok ilgilenmelerine katkı da sunmuş olacaktır” dedi.
Eckhard Scholz, Marc Hansmann, Belit Onay, Jessica Kaussen, Joachim Wundrak. (soldan sağa)
15 Ocak 1981’de Almanya’nın Goslar şehrinde doğan Belit Onay, Leibniz Üniversitesi’nde hukuk bölümünden mezun oldu. 2013’te Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’na Yeşiller milletvekili olarak giren Onay, evli ve bir çocuk babası.
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