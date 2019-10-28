Belit Onay ilk turda birinci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelit Onay ilk turda birinci
GeriAvrupa Belit Onay ilk turda birinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ekrem SAĞIR, HANNOVER / Fotoğraflar: dpa
28.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Belit Onay ilk turda birinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belit Onay ilk turda birinci

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Hannover kentinde dün büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Yeşiller’in Türkiye kökenli adayı Belit Onay, SPD’nin son kalesi olarak görülen kentte yüzde 32.3 oyla sandıktan birinci çıkarken, CDU adayı Eckhard Scholz yüzde 32.1 ikinci oldu.

ONAY ve Scholz 10 Kasım’da yapılacak ikinci tura kalırken, 47 yıldır kenti yöneten SPD yüzde 23.5 oy alarak sandıktan büyük bir yenilgiyle çıktı. İkinci turu da kazanacak kişi, 2026 yılına kadar kenti yönetecek.

İkinci turda seçim sonuçlarını SPD’li seçmenin belirleyeceğini belirten Yeşiller Belediye Meclis Üyesi Orhan Güner, “Birçok yerde meclislerde ortak hareket ettiğimiz SPD’lilerin bu seçimde Yeşiller’i destekleyeceklerini umuyorum. Böylelikle Hannover’de ilk kez bir Türkiye kökenli belediye başkanı olacak. Bu da gençlerimizin siyasetle daha çok ilgilenmelerine katkı da sunmuş olacaktır” dedi.

Belit Onay ilk turda birinci
Eckhard Scholz, Marc Hansmann, Belit Onay, Jessica Kaussen, Joachim Wundrak. (soldan sağa)

15 Ocak 1981’de Almanya’nın Goslar şehrinde doğan Belit Onay, Leibniz Üniversitesi’nde hukuk bölümünden mezun oldu. 2013’te Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’na Yeşiller milletvekili olarak giren Onay, evli ve bir çocuk babası.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle