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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Images
13.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

‘Belime bomba sarıp kendini havaya uçuran ilk beyaz olacağım’ demişti...

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‘Belime bomba sarıp kendini havaya uçuran ilk beyaz olacağım’ demişti...

Hollanda’da her yıl Noel Baba’nın yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasının (Kara Peter) siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşımasına karşı gösteri yapanların arasında yer alan ve ‘kendini havaya uçurma’ tehdidinde bulunan Hollandalı gözaltına alındı.

HOLLANDA polisi, zanlının gözaltına alınmasıyla ilgili resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, bir kişinin geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hristiyan dünyasında ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikola’nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere ülkede her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalleri korumak adına ‘kendini havaya uçurma’ tehdidinde bulunduğu belirtildi. Lahey kentinde yaşayan 49 yaşındaki zanlının yaptığı tehdidin ciddiyetinin göz önünde bulundurularak, pazartesi günü gözaltına alındığı ifade edildi.

PİŞMAN OLMUŞ
Paylaştığı mesajı itiraf ettiği belirtilen ve pişman olduğu vurgulanan zanlının, evinde yapılan aramalarda patlayıcı madde bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, herkesin düşüncesini belirtmekte özgür olduğu belirtilerek, zanlının yaptığı ‘saldırı tehdidinin’ bu sınırı aştığı aktarıldı. Zanlının perşembe günü ön mahkemeye sevk edileceği bildirildi. Hollandalı John Don, geçen hafta sosyal medya üzerinden, “Kara Peter’e karşı olan hareket. Çocukların eğlencesini berbat edecek ilk gösterinizde belime bomba sarıp ırkçılıkla alakası olmayan geleneğimizi savunarak kendini havaya uçuran ilk beyaz insan olacağım” mesajını paylaşmıştı.

IRKÇILIK İDDİASI
Hristiyan dünyasında ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikola’nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarının yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor. Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, ‘korunması gereken bayramlar’ listesine dahil edilen Noel Baba’nın gelişi, 1964 yılından bu yana törenlerle kutlanıyor. Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık’a kadar birçok yeri gezerek, çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda’da 5 Aralık’ta Noel Bayramı kutlanıyor. Noel Baba festivallerinin başlamasıyla ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu ‘ırkçılık ve ayrımcılık’ olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

‘SIRADAN BİR ÇOCUK BAYRAMI’
Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor. İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yanı sıra Amsterdam Mahkemesi’nin kararlarında, Noel Baba’nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmedilmişti. Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin, sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.

 

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