Belediye terör örgütünden korktu, anma törenini iptal etti
Almanya’nın Kassel kentinde neonazi terör örgütü NSU tarafından 6 Nisan 2006’da öldürülen Halit Yozgat’ı anma töreni, belediye tarafından iptal edildi. İptal kararı alan belediye, Kassel’deki Türk işyerleri ve camilerine saldıran terör örgütü yandaşlarından endişe ettiğini bildirdi.
ALMANYA’da sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU kurbanlarından Halit Yozgat için öldürüldüğü tarih ve yerde her yıl anma töreni düzenleniyordu. Bu yıl da 6 Nisan’da Kassel’de anma töreni düzenlenecekti. Ancak Kassel Belediyesi güvenlik gerekçesiyle anma törenini iptal etti. Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle terör örgütü yandaşlarının Kassel’deki Türk işyerleri ve camilerine saldırmaları, belediyenin gözünü korkuttu. Kassel Büyükşehir Belediye Başkanı SPD’li Christian Geselle, “Güvenlik kuşkuları maalesef bizi bu adımı atmaya zorladı” dedi. Geselle, anma töreni sırasında olayların çıkmasından korktuklarını belirtti.
TGD ‘İPTALİ’İ KINADI
Halit Yozgat’ı anma töreninin iptal edilmesine, Almanya Türk Toplumu (TGD) sert tepki gösterdi. TGD Başkanı Atila Karabörklü, yaptığı açıklamayla iptali kınadı:
“NSU, bizim hukuk devleti ve demokrasimiz için Almanya’nın en büyük bir felaketidir. Siyaset ve güvenlik birimleri bugüne kadar bu cinayetlerin arkasındaki ağı tüm yönleriyle aydınlatmayı ihmal etmiştir. Güvenlik gerekçesiyle bir anma töreninin iptali siyasetin durumu hakkında ne ifade ediyor ve siyaset bununla kurban ailelerine nasıl bir sinyal gönderiyor? Bunun mesajı çok açık: Sizi o zaman da koruyamadık. Bugün de koruyamayız. Oysa mülteci yurtları ve camilerin kundaklandığı, göç ve mülteci akını üzerine ırkçı tartışmaların yapıldığı, sağ popülist bir partinin Federal Meclis’te oturduğu bir dönemde kurbanların ve ailelerinin anılması her zamankinden çok daha önem arz ediyor.”
Halit Yozgat için her yıl öldürüldüğü yerde anma töreni düzenleniyor. Yedi yıl önce cinayetin işlendiği kafenin önünde düzenlenen törende ise Halit Yozgat’ın anısına 5 bin kişi tarafından insan zinciri oluşturulmuştu. Bu törene katılan Yozgat’ın babası İsmail Yozgat, gözyaşlarını tutamamıştı.
Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat ile annesi Ayşe Yozgat.
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