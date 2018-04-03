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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
03.04.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Belediye terör örgütünden korktu, anma törenini iptal etti

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Belediye terör örgütünden korktu, anma törenini iptal etti

Almanya’nın Kassel kentinde neonazi terör örgütü NSU tarafından 6 Nisan 2006’da öldürülen Halit Yozgat’ı anma töreni, belediye tarafından iptal edildi. İptal kararı alan belediye, Kassel’deki Türk işyerleri ve camilerine saldıran terör örgütü yandaşlarından endişe ettiğini bildirdi.

ALMANYA’da sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU kurbanlarından Halit Yozgat için öldürüldüğü tarih ve yerde her yıl anma töreni düzenleniyordu. Bu yıl da 6 Nisan’da Kassel’de anma töreni düzenlenecekti. Ancak Kassel Belediyesi güvenlik gerekçesiyle anma törenini iptal etti. Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle terör örgütü yandaşlarının Kassel’deki Türk işyerleri ve camilerine saldırmaları, belediyenin gözünü korkuttu. Kassel Büyükşehir Belediye Başkanı SPD’li Christian Geselle, “Güvenlik kuşkuları maalesef bizi bu adımı atmaya zorladı” dedi. Geselle, anma töreni sırasında olayların çıkmasından korktuklarını belirtti.

TGD ‘İPTALİ’İ KINADI
Halit Yozgat’ı anma töreninin iptal edilmesine, Almanya Türk Toplumu (TGD) sert tepki gösterdi. TGD Başkanı Atila Karabörklü, yaptığı açıklamayla iptali kınadı:
“NSU, bizim hukuk devleti ve demokrasimiz için Almanya’nın en büyük bir felaketidir. Siyaset ve güvenlik birimleri bugüne kadar bu cinayetlerin arkasındaki ağı tüm yönleriyle aydınlatmayı ihmal etmiştir. Güvenlik gerekçesiyle bir anma töreninin iptali siyasetin durumu hakkında ne ifade ediyor ve siyaset bununla kurban ailelerine nasıl bir sinyal gönderiyor? Bunun mesajı çok açık: Sizi o zaman da koruyamadık. Bugün de koruyamayız. Oysa mülteci yurtları ve camilerin kundaklandığı, göç ve mülteci akını üzerine ırkçı tartışmaların yapıldığı, sağ popülist bir partinin Federal Meclis’te oturduğu bir dönemde kurbanların ve ailelerinin anılması her zamankinden çok daha önem arz ediyor.”

Belediye terör örgütünden korktu, anma törenini iptal etti

Halit Yozgat için her yıl öldürüldüğü yerde anma töreni düzenleniyor. Yedi yıl önce cinayetin işlendiği kafenin önünde düzenlenen törende ise Halit Yozgat’ın anısına 5 bin kişi tarafından insan zinciri oluşturulmuştu. Bu törene katılan Yozgat’ın babası İsmail Yozgat, gözyaşlarını tutamamıştı.

Belediye terör örgütünden korktu, anma törenini iptal etti

Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat ile annesi Ayşe Yozgat.

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