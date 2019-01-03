Belediye Başkanı Cerny şokta! Aşırı sağcılar devriye geziyor
Bavyera’da dört sığınmacı gencin yoldan geçenlere fiziki ve sözlü saldırıda bulunmasını fırsata çeviren aşırı sağcılar, üzerlerine giydikleri kırmızı yeleklerle güvenlik devriyesine çıktı.
ALMANYA’nın Amberg kentinde dört mülteci genç cumartesi akşamı rastgele yoldan geçenlere saldırıp 12 kişiyi yaralamıştı. Başından yaralanan 17 yaşındaki bir genç hastanede ayakta tedavi gördü. Şüpheli dört mülteci genç tutuklandı. Tutuklanan dört zanlının 17-19 yaşları arasında Afgan ve İranlı oldukları bildirildi. Olay Almanya’da tepkilere yol açtı ve Belediye Başkanı Michael Cerny (CSU), saldırıyı sert bir dille kınadı, ancak bundan dolayı tüm mültecilerin zan altında bırakılmamasını da istedi.
KIRMIZI YELEKLİLER
Olayı siyasi amaçları için kullanan neonaziler ise kentte güvenlik devriyesi başlattı. Aşırı sağcı NPD, Facebook hesabı üzerinden, “Biz güvenli bölgeler yaratıyoruz” yazılı kırmızı yeleklerle devriye gezen bir grubun fotoğraf ve videolarını paylaştı. Amberg Belediye Başkanı Cerny, bir grubun şehirde devriye gezdiğinin görüldüğünü ve bundan şoke olduklarını açıkladı.
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