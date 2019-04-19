Belçika’ya uyarı: İsviçre ve Fransa’nın düştüğü duruma düşme!
Türk Sivil Toplum Koordinasyonu, 24 Nisan’da sözde Ermeni soykırımı tasarısını ve inkar edenlerin cezalandırılmasını görüşecek olan Belçika’ya, İsviçre ve Fransa’nın ‘ifade özgürlüğü’ konusunda düştüğü durumu hatırlattı.
BELÇİKA Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) Başkanı Coşkun Beyazgül, Belçika Temsilciler Meclisi’nde 24 Nisan’da görüşülecek soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda inkârcılığın cezalandırılmasıyla ilgili tasarının tartışılacağı toplantıyı yakından takip edeceklerini duyurdu. BTSTK adına yapılan yazılı basın açıklamasında “Tasarının, çeşitli grupların baskısı nedeniyle sulandırılmaması ve Belçika Türklerini incitici hale getirilmemesi gerek. Bu konuda ‘Perinçek davası’ olarak bilinen davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İsviçre Devleti’ne karşı açılan davada ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmettiğini, Fransız Anayasa Konseyi’nin de ‘ifade özgürlüğü ilkesine saygı göstermediği’ gerekçesiyle Fransa tarafından tanınan soykırımın reddedilmesini cezalandıran tartışmalı yasayı iptal ettiğini hatırlatmak isteriz” denildi.
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