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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
19.04.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Belçika’ya uyarı: İsviçre ve Fransa’nın düştüğü duruma düşme!

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Belçika’ya uyarı: İsviçre ve Fransa’nın düştüğü duruma düşme!

Türk Sivil Toplum Koordinasyonu, 24 Nisan’da sözde Ermeni soykırımı tasarısını ve inkar edenlerin cezalandırılmasını görüşecek olan Belçika’ya, İsviçre ve Fransa’nın ‘ifade özgürlüğü’ konusunda düştüğü durumu hatırlattı.

BELÇİKA Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) Başkanı Coşkun Beyazgül, Belçika Temsilciler Meclisi’nde 24 Nisan’da görüşülecek soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda inkârcılığın cezalandırılmasıyla ilgili tasarının tartışılacağı toplantıyı yakından takip edeceklerini duyurdu. BTSTK adına yapılan yazılı basın açıklamasında “Tasarının, çeşitli grupların baskısı nedeniyle sulandırılmaması ve Belçika Türklerini incitici hale getirilmemesi gerek. Bu konuda ‘Perinçek davası’ olarak bilinen davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İsviçre Devleti’ne karşı açılan davada ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmettiğini, Fransız Anayasa Konseyi’nin de ‘ifade özgürlüğü ilkesine saygı göstermediği’ gerekçesiyle Fransa tarafından tanınan soykırımın reddedilmesini cezalandıran tartışmalı yasayı iptal ettiğini hatırlatmak isteriz” denildi.

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