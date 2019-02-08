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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.02.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Belçika’nın en iyisi Sevda Durukan

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Belçika’nın en iyisi Sevda Durukan

Belçika’da düzenlenen The Hair Games yarışmasına katılan Sevda Durakan, yılın kuaförü seçildi. Durukan, ağustos ayında Rusya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi kendini kanıtladığını söyledi.

BUGÜNE kadar New York, Londra, Amsterdam ve Nice kentlerinde eğitimler alan Sevda Durukan, Belçika’da katıldığı The Hair Games yarışmasında ülkenin en iyi kuaförü seçildi.
Yarışmanın, saç uzmanı yetiştirmek, koleksiyonlar tasarlamak ve yeni saç stilleri oluşturma konusunda uzmanlaştığını kanıtladığına dikkat çeken Durakan, “The Hair Games ile her alanda başarılı olabileceğimizi ispatladım. Podyumda, moda çekimlerinde ve salon uygulamalarında kullanılabilecek saç stillerini değişik versiyonlarda hazırlamak hiç de kolay değil. New York, Londra, Amsterdam ve Nice’ta edindiğim deneyim ve eğitimler beni konunun uzmanı yaptı” dedi.

Belçika’nın en iyisi Sevda Durukan

FİNAL İÇİN 3 TESTTEN GEÇECEKLER
The Hair Games yarışmasının kuaförleri iki gün boyunca en yeni trend ve teknikler konusunda hünerlerini sergilemeye zorladığını belirten Durukan “Coiffure.org, WorldSkills Belçika ile birlikte teknik ve el ile yapılan meslekler için Dünya Şampiyonası kapsamında ulusal ön seçim düzenliyor. Bu prestijli yarışma, 2019’un Ağustos ayında Rusya’nın Kazan kentinde düzenylenecek. Finalde yer almak için adaylar, üç test sırasında becerilerini göstermek zorunda. Ve ben Belçika’da birinci gelerek kendimi ispatladım” dedi.

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