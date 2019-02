Belçika’nın en iyisi Sevda Durukan

BUGÜNE kadar New York, Londra, Amsterdam ve Nice kentlerinde eğitimler alan Sevda Durukan, Belçika’da katıldığı The Hair Games yarışmasında ülkenin en iyi kuaförü seçildi.

Yarışmanın, saç uzmanı yetiştirmek, koleksiyonlar tasarlamak ve yeni saç stilleri oluşturma konusunda uzmanlaştığını kanıtladığına dikkat çeken Durakan, “The Hair Games ile her alanda başarılı olabileceğimizi ispatladım. Podyumda, moda çekimlerinde ve salon uygulamalarında kullanılabilecek saç stillerini değişik versiyonlarda hazırlamak hiç de kolay değil. New York, Londra, Amsterdam ve Nice’ta edindiğim deneyim ve eğitimler beni konunun uzmanı yaptı” dedi.

FİNAL İÇİN 3 TESTTEN GEÇECEKLER

The Hair Games yarışmasının kuaförleri iki gün boyunca en yeni trend ve teknikler konusunda hünerlerini sergilemeye zorladığını belirten Durukan “Coiffure.org, WorldSkills Belçika ile birlikte teknik ve el ile yapılan meslekler için Dünya Şampiyonası kapsamında ulusal ön seçim düzenliyor. Bu prestijli yarışma, 2019’un Ağustos ayında Rusya’nın Kazan kentinde düzenylenecek. Finalde yer almak için adaylar, üç test sırasında becerilerini göstermek zorunda. Ve ben Belçika’da birinci gelerek kendimi ispatladım” dedi.