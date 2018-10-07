Belçikalı Türk ailenin durumu ne olacak?
Belçika’da yoksulluk maaşı alan yabancıların yurt dışındaki mal varlıklarının özel bir şirket tarafından araştırılması tartışmaları sürüyor.
GEÇEN Şubat ayında Anvers Belediyesi Sosyal Yardım Kurumu OCMW (CPAS), yoksulluk maaşı alan yabancıların, yurt dışındaki mal varlıklarının araştırılması için Hollanda’dan Soza Xpert isimli özel bir şirketle anlaşmıştı. Araştırmalar sonucunda, OCMW Türkiye’de ev sahibi olduğu ortaya çıkan bir ailenin sosyal konut anlaşması, sosyal konut idaresi tarafından tek taraflı olarak sona erdirildi. Uzun süredir uygun kirayla sosyal konutta kalan Türkiye kökenli ailenin 7 yıl boyunca yararlandığı sosyal kira indirimi tutarı olan 48 bin euro kira farkını da geri ödemesi istendi. 2000 yılından bu yana Anvers’te sosyal konutlarda kalan bahsi geçen ailenin 7 yıl önce Türkiye’de arsalı bir ev satın aldığı ortaya çıktı.
‘TAMAMEN GERİ ALACAĞIZ’
Anvers Sosyal Yardım Kurumu Başkanı N-VA’lı Fons Duchateau, VRT’ye yaptığı açıklamada, “48 bin euroyu tamamen geri alacağız. Dayanışmayı kötüye kullananlar sonuçlarına katlanmak zorunda” dedi. Faslılar, Türkler, Polonyalılar, İspanyollar, Hollandalılar ve Surinamlıların mercek altına alındığını söyleyen Duchateau, “Belçika’da ya da yurt dışında, nerede olursa olsun, mal varlığı bizim için mal varlığıdır. Bir Faslının Fas’ta 14 evinin diğerinin ise 4 evinin olduğunu öğrendik” dedi.
‘BELGELER GİZLİ KALMALI’
Tarım ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Denis Ducarme de, Anvers OCMW kurumunun sosyal yardım alanların ve sosyal konutta kiracı olanların yurt dışında mal varlıkları olup olmadığına dair araştırma yaptırmasına kanunen hakkı olmadığını savundu. Ducarme, “Anvers OCMW kurumunun Türk ailenin sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirmesine hiç hakkı yoktu. Bunu Anvers OCMW kurumuna bildirdik. Yabancıların yurt dışında mal varlığı olup olmadığının araştırılması kanunen mümkün değil. Üstelik OCMW kurumun elde ettiği bilge ve belgeler gizli kalmalıdır” dedi.
OCMW’nin aldığı kararın yasalar çerçevesinde uygun olmadığına dair Tarım ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Denis Ducarme’nin görüş belirtmesinin ardından, “Türk ailenin akıbeti ne olacak” sorusu gündeme geldi. Ayrıca OCMW’nin yabancı kökenlilerin ve yabancıların yurt dışında mal varlığına sahip olup olmadıkları konusunda geri adım atıp atmayacağı ise merak konusu.
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