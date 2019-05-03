Belçikalı Müslümanlardan Türkiye’deki Suriyelilere ramazan yardımı
Belçikada yaşayan Müslümanların oluşturduğu “Helping Hands Belgium” adlı dernek, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyelilere gıda yardımı yaptı.
BELÇİKA Müslümanları, Helping Hands Belgium adlı insani yardım aracılığı ile ramazan öncesi Hatay’da yaşayan Suriyeli ailelere gıda yardım gönderdi. Yardımlar, dernek görevlileri ve Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) koordinesinde Gültepe ve Torun mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelere dağıtıldı.
Yardım Gönüllüsü Bekir Güneş, “Ş uan itibariyle 300 aileye ulaştık. Ramazan içerisinde de yardımlarımız devam edecek. Kırıkhan’da da 15 bin kişilik iftar yemeği vermeye hazırlanıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. HAYAD Başkanı Rahmi Vardı da bağışçılara teşekkür etti.
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