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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
01.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

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Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

Aydın’da, birçok önemli uyuşturucu operasyonuna katılan 12 yaşındaki narkotik köpeği ‘Çayra’, görev süresi dolmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

YURT dışından getirilen Belçika Malinois ırkı Çayra, 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde temel eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık bir yıl narkotik alanında branş eğitimi verilen Çayra, 2008’de Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Aynı sene eğitmeni ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan ‘Çayra’, yaklaşık 11 yıldır kentteki uyuşturucu operasyonlarına katılıyor. Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hâlâ görevinin başında. Çok sayıda komutu algılayabilen, hassas burnuyla saklanan uyuşturucuyu kolayca bulabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1.5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı.

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

Çayra’nın eğitmeni Abdullah Kurt, Çayra’nın yaşı itibarıyla Türkiye’deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi. Çayra’nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, “Çayra, Türkiye’deki en yaşlı narkotik köpeklerinden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor. Ancak Çayra hâlâ görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor” dedi.

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok


Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini söyledi. Kurt, “12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hâlâ ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

ÇAYRA’NIN YERİNE ‘YILDIRIM
Narkotik köpeği Çayra’nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım’ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti. Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, “Yıldırım’ın, Çayra’nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra’nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra’nın yerini alabilecek mi, biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

Belçikalı ‘Çayra’nın emekliliğe niyeti yok

 

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