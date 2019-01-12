Belçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e yardım kahvaltısı
Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınlar 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü Yemen'e yardım kampanyası kapsamında Brüksel'de Belçikalıların da katıldığı yardım kahvaltısı düzenlendi.
KAMPANYA kapsamında başkent Brüksel'de Belçikalıların da katıldığı kahvaltı programından elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.
UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, "Kampanyanın 5. programını gerçekleştiriyoruz. 10 Şubat'a kadar Belçika'nın diğer kentlerinde de yardım programları devam edecek" dedi.
HEDEF 25 BİN EURO
Yardım kampanyasına büyük ilgi olduğunu belirten Eryiğit, "Şu ana kadar aktardığımız miktar 12 bin euro civarında. Hedefimiz ise 25 bin euro" diye konuştu.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor. Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaş altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.
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