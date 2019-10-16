Belçika’da Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
Belçika Futbol Federasyonu’nun bir kolu olan Voetbal Vlaanderen, resmi amatör (provinciaal) liginde mücadele veren Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübünün bazı fotoğrafları ve videoları hakkında soruşturma başlattı.
BELÇİKA’da ilk kurulan Türk kulüpleri arasında yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde bulunan takım hakkında soruşturma açılması Türkler arasında şaşkınlığa neden olurken, federasyon ise soruşturmanın, Barış Pınarı harekatına asker selamıyla destek veren alt yapı takımının fotoğrafının paylaşılmasını gösterdi.
Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda, asker selamı veren genç futbolcuların yer aldığı fotoğrafın altına “U10’umuzun 5-3’üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu düşüldü.
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