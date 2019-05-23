Belçika’da Türk adayların seçim heyecanı
Belçika’da pazar günü yapılacak federal ve bölge parlamentoları seçimleri için 8 milyon kişi sandık başına gidecek. Çeşitli partilerden seçimlere giren yaklaşık 30 Türk kökenli aday, Brüksel’de sokak sokak dolaşarak seçim kampanyası yaptı. Halkın sorunlarını dinleyen Türkiye kökenli adaylar özellikle eğitim, sosyal projeler, yabancı düşmanlığı, konut ve işsizlik gibi sorunlara dikkat çekiyor.
BELÇİKA’da pazar günü yapılacak seçimlerde 30 civarında Türkiye kökenli aday, federal ve bölge parlamentolarında yer alabilmek için yarışıyor. Başkent Brüksel’de seçim kampanyası boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk adaylar, özellikle eğitim, sosyal projeler, yabancı düşmanlığı, konut ve işsizlik gibi sorunlara eğiliyor. Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türkiye kökenli adayların aktif olduğu yerlerin arasında. Brüksel’in en küçük belediyesi Saint-Josse’un Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika Federal Parlamentosu için yarışıyor.
5 YILDA SOSYAL KIYIM YAŞANDI
Belçika doğumlu Kır, “Belçika’da sağcılar ve popülist eksenli partilerin yönetimiyle ülke, 5 yılda ciddi bir sosyal kıyıma uğradı. Emeklilik yaşı 67’ye çıktı. Birçok sağlık masrafları karşılanmıyor ve hayat da zorlaştı” dedi.
Mevcut hükümet döneminde yabancıların haklarının kısıtlandığına da dikkati çeken Sosyalist Parti üyesi Kır, “Müslümanlar sürekli terörle özdeşleştirilmeye çalışıldı. Helal kesim yasağı getirildi. Camilere baskınlar yapıldı” diye konuştu. Devletin vatandaşlar arasında ayrım gözetmemesi ve herkese eşit davranması gerektiğini dile getiren Kır, konuştuğu vatandaşların özellikle alım gücündeki düşüş ve ayrımcılıktan şikayet ettiğini söyledi.
YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTTI
Brüksel Bölge Parlamentosu adaylarından Mustafa Ulusoy ise muhalefetteki Reformist Hareket (MR) partisi adına yarışıyor. Belçika’ya 15 yıl önce Türkiye’den gelen ve 2012’den bu yana belediye meclis üyeliği yapan Ulusoy, Brüksel’in artık yaşanmaz hale geldiğini belirterek, “Partimiz zorunlu entegrasyon sürecini öngörüyor ve ben bunu destekliyorum. İnsanlar bu ülkeye entegre edilmiyor, sonra da bundan şikâyet ediliyor. Yapılan bir takım algılarla yabancı düşmanlığı da yaygınlaştı” dedi.
8 MİLYON KİŞİ SANDIK BAŞINDA
Yaklaşık 230 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Belçika’da beş yılda bir düzenlenen federal ve bölgesel parlamento seçimleri, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon civarında seçmenin katılımıyla 26 Mayıs pazar günü yapılacak. İki kanatlı olan Belçika Federal Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Federal düzeydeki seçimlerde 150 üyeli Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek. Seçimlere federal ve bölgesel düzeyde 30 civarında Türk aday katılacak.
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