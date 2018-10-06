Belçika’da sığınmacı merkezinde yangın çıktı
Belçika’nın Liege şehrine yakın olan Büllingen belediyesindeki Manderfeld sığınmacılar merkezinde çıkan yangında 13 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yangının spor salonunda çıktığı belirtildi.
GECE saatlerinde çıkan yangında çevreyi dumanlar kapladı. Vielsalm, St-Vith, Büllingen, Verviers, Eupen ve Stavelot belediyesinden yardım talep edildi. Bra-sur-Lienne’den tıbbi helikopter de olay yerine geldi. Eifel polis sözcüsü “Liége eyaleti acil yardım planı ilan etti ve Manderfeld sığınmacı merkezinde kalan 140 kişi başka yere tahliye edilmiştir” dedi.
Yangının kundaklama olup olmadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin araştırma sürüyor.
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