Belçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!
GeriAvrupa Belçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
26.08.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Belçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!

NATO Genel Merkezi ve Avrupa Birliği’nin önemli kurumlarını topraklarında barındıran Belçika’da, geçen yıl rekor seviyede kokaine el konulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Belçika Federal Polisi’nin 2018 yılında toplam 2 milyar 640 bin euro tutarında, 52 ton 804 kilo kokaini ele geçirdiği kaydedildi.

POLİSİN geçen yıl boyunca çok sayıda aramayla 98 baskın gerçekleştirdiği ve 394 kişiyi yasa dışı uyuşturucu ticaretinden tutukladığı da yapılan açıklamada yer aldı. Söz konusu uyuşturucu maddelerin yüzde 90’ına yakınının limanlarda ele geçirildiğine vurgu yapıldı. Avrupa’nın en büyük ikinci limanı olarak kabul edilen Anvers Limanı’nın, uyuşturucu trafiğinde önemli rol oynadığı ve uyuşturucunun en çok bu limanda gerçekleştirilen aramalara takıldığı bildirildi.

KARGO PAKETİ ŞEKLİNDE DE GÖNDERİLİYOR
Federal Polisin Uyuşturucu ile Mücadele Merkez Birimi Uzmanı Marc Vancoillie, “Analizlerime göre bunun nedeni, kaçakçılar tarafından yakılan bir ‘yeşil ışık’. İthalatı en üst seviyeye çıkarmak için doğru bir zaman olduğunu düşündüler. Depolanan miktarlar o kadar arttı ki, kilo fiyatlarında keskin düşüş yaşandı” dedi. Vancollie, uyuşturucunun artık kargo paketi şeklinde de gönderilmeye başlandığını belirtirken, 300 ila 500 gram kokain içeren önemli sayıda posta ve parsel gönderisinin Belçika ve Hollanda’dan Avustralya ve Yeni Zelanda’ya gönderilerek neredeyse dört kat daha fazla fiyata satıldığı bilgisi verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Maassen yeteri kadar baş ağrıttı’
Belçika’da rekor düzeyde kokain ele geçirildi: Tutarı 2 milyar 640 bin Euro!
Mafya üyelerinin kaldığı cezaevinden 100 yıl sonra ilk firar
Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu