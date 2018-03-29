Belçika’da öldürülen anne kızın cenazeleri Türkiye’ye gönderildi
Belçika’da dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’un cenazeleri Türkiye’ye gönderildi.
Belçika’nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, 24 Mart’ta dini nikâhlı eşi Beytullah A. tarafından evlerinde kafaları kesilerek öldürüldü. Cinayete kurban giden anne kız için Liege Herstal’da oturdukları mahalledeki Ertuğrul Gazi Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye, anne ve kızı tanıyan komşuları ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla birlikte, Emine Yağmur’un eski eşi Vural Aydın da katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Emine Yağmur ile Fatma Yağmur’un cenazeleri Türkiye’ye gönderildi. Anne kızın, Giresun’da Cuma günü kılınacak cenaze namazından sonra Ülper köyünde defnedileceği öğrenildi.
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