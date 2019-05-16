Belçika’da Müslümanlara hak isteyen broşüre yasak getirildi
Belçika’da 26 Mayıs’ta yapılacak federal seçimler öncesi Yeşiller Partisi (Ecolo) tarafından dağıtılan ve Müslümanların bazı haklar almasını savunan broşürün yasaklanması tepki çekti.
BELÇİKA’DA federal seçimlerin arifesinde Ecolo Partisi (Yeşiller) milletvekilleri Zoe Genot ve Ahmed Mouhssin’in dağıttığı ve Müslümanlara bazı hakların verilmesini savunan broşür yasaklandı. Ecolo Partisi tarafından dağıtılan broşürde, devlet kurumlarında çalışan personel ve öğrenciler için başörtüsü takma izni verilmesinin yanı sıra öğrencilerin dini bayramlarda bir gün okuldan izin alabilmelerine olanak tanınması talep ediliyordu. Ayrıca kurban kesmenin dini bir ibadet olduğu ve inançlarına göre kutlanmasına özgürlük isteniyordu.
‘DİYALOĞA GÜVENİYORUZ’
İçişleri Bakanı Denis Ducarme Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Kampanyada kilit bir andayız, Ecolo’nun maskesi düştü” yorumunda bulundu. Bakan Ducarme Ecolo’nun bu projesine destek veren sol PTB Partisi’nin tavrını da kınadı. Bakan Ducarme ayrıca devletin tarafsızlığı ve bir arada yaşama haklarına saldırıldığını ileri sürdü. Ecolo Partisi’nin Brüksel’deki birinci sıra adayı Alain Maron da, broşürde yazılanları, “Bu broşür, yayınlanmadan önce partimizin onayından geçmedi. Açıkça bu bizim resmi kampanyamız değil. Klişelerdeki nüansa ve diyaloğa güveniyoruz” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle