Belçika’da mahkeme kararı olmadan araçlara el konulabilecek
Sokak yarışlarına ve anti-sosyal trafik davranışına karşı mücadeleyi artıran düzenlemeler, Belçika’nın Anvers kentinde bugün başladı.
BUGÜNDEN itibaren polis, Anvers Belediyesi Encümenler Kurulunun aldığı kararla sürüş davranışlarından dolayı kendilerini veya başkalarını tehlikeye atan sürücülerin kullandığı araca el koyabilecek. İhlalin ciddiyetine bağlı olarak aracın ne kadar süre el koyulacağını Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever belirleyecek. Sadece sürenin dolmasından ve şartların yerine getirilmesinden sonra sürücü aracını geri alabilecek. Daha önce sürücülerin arabasına el konulabilmesi için mahkemenin kararı gerekiyordu.
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