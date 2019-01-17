Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor
Belçika’da Mechelen Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiller Partisi ise yaşananlardan eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’i sorumlu tuttu.
MECHELEN Belediye Meclisi Üyesi Süryani asıllı Melikan Kucam’ın göçmenlere 350 Euro’luk vizeleri 2-10 bin Euro arasında sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Kucam’ın davasının gelecek hafta görülmesi bekleniyor. Muhalefetteki Groen Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Wouter De Vriedt, konu hakkında açıklama yaptı. Durumdan ayrıca eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’i de sorumlu tutan Vriedt, şunları söyledi:
SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ
“Melikan Kucam’ın yaptıklarının doğru olması halinde eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken durumdan siyasi olarak sorumludur. Francken’in, Kucam aracılığıyla kimin insani vize aldığını öğrenebilme imkanı vardı. Konu hakkında ‘Ben bir şey bilmiyorum’ demesi sorumluluğu üstünden atması ile kurtulacağını düşünmemeli. Francken sorumluluklarını yerine getirmedi. Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır. İnsancıl vize sistemini reforme etme yönünde hükümet üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belirgin kriterler olmalı ve artık uygun gördüğü şekilde hareket edebilen aracılarla çalışmasına izin verilmemeli.”KABİNE ÇALIŞANIYLA DOSTLUK
Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken’e göre, Kucam’ın kabinesine insani vize için sağladığı listelerde 207 kişi mevcuttu. Kucam ayrıca kabine memuruyla, Asurca konuşuyordu, çünkü kabinede Mechelen kentinde Süryani asıllı birisi vardı. Öte yandan, Francken’in de Süryani kökenli kişilerin düğünlerine katıldığı, katıldığı düğündeki davetliler tarafından omuzlara alındığı biliniyor.
Theo Francken
‘İYİ BİLİRDİM’ DEMİŞTİ
Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ise yaşananlardan sonra, “Belçika 2015 yılından bu yana 903 Hıristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye’den Hıristiyanların insani vizelerinin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hıristiyanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam’ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür” şeklinde açıklama yapmıştı.
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