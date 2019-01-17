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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
17.01.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor

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Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor

Belçika’da Mechelen Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiller Partisi ise yaşananlardan eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’i sorumlu tuttu.

MECHELEN Belediye Meclisi Üyesi Süryani asıllı Melikan Kucam’ın göçmenlere 350 Euro’luk vizeleri 2-10 bin Euro arasında sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Kucam’ın davasının gelecek hafta görülmesi bekleniyor. Muhalefetteki Groen Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Wouter De Vriedt, konu hakkında açıklama yaptı. Durumdan ayrıca eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’i de sorumlu tutan Vriedt, şunları söyledi:

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ
“Melikan Kucam’ın yaptıklarının doğru olması halinde eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken durumdan siyasi olarak sorumludur. Francken’in, Kucam aracılığıyla kimin insani vize aldığını öğrenebilme imkanı vardı. Konu hakkında ‘Ben bir şey bilmiyorum’ demesi sorumluluğu üstünden atması ile kurtulacağını düşünmemeli. Francken sorumluluklarını yerine getirmedi. Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır. İnsancıl vize sistemini reforme etme yönünde hükümet üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belirgin kriterler olmalı ve artık uygun gördüğü şekilde hareket edebilen aracılarla çalışmasına izin verilmemeli.”KABİNE ÇALIŞANIYLA DOSTLUK

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken’e göre, Kucam’ın kabinesine insani vize için sağladığı listelerde 207 kişi mevcuttu. Kucam ayrıca kabine memuruyla, Asurca konuşuyordu, çünkü kabinede Mechelen kentinde Süryani asıllı birisi vardı. Öte yandan, Francken’in de Süryani kökenli kişilerin düğünlerine katıldığı, katıldığı düğündeki davetliler tarafından omuzlara alındığı biliniyor.

Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor
Theo Francken

‘İYİ BİLİRDİM’ DEMİŞTİ
Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ise yaşananlardan sonra, “Belçika 2015 yılından bu yana 903 Hıristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye’den Hıristiyanların insani vizelerinin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hıristiyanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam’ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür” şeklinde açıklama yapmıştı.

Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor

Belçika’da ‘insani vize’ krizi büyüyor

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