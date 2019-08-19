Belçika’da ebola endişesi
Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Liege kenti sınırları içindeki Hermalle bölgesindeki Notre-Dame Kliniğine 14 Ağustos Çarşamba günü sıtma şikâyetiyle giden hasta, kısa süreli bir tedavinin ardından taburcu edildi. Dün gece ise aynı şikâyetlerle yeniden hastaneye gelen hastaya yapılan tetkiklerde Ebola virüsüne rastlandı. Hasta acil olarak Anvers şehrine nakledildi.
KLİNİKTEN konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Hasta için ‘risk altındaki hastalara yönelik prosedür’ başlatıldı. Ebola şüphesi doğrulandı. CBRN prosedürü (nükleer, radyolojik, bakteriyolojik, kimyasal) uygulanıyor. Bu prosedürler dahilinde hastanın transferi maksimum koruma önlemlerine uygun olarak gerçekleştirildi” denildi. Hastayla temas eden personel için koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, hastanın, hastaneye geç saatlerde gelmesinin başka bir hasta ile temas halinde olmamasına yardımcı olduğu bilgisi verildi.
Virüs, daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında sadece Batı Afrika’da 11 bin 300 kişinin ölümüne neden olmuş, komşu Ruanda, Burundi veya Tanzanya’da ise olağanüstü hal ilan edilmişti.
AFRİKA’DA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İlk etapta sıtma şüphesiyle hastaneye gelen kişinin bir yıldan fazla bir süredir Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Goma yaşadığı ve kısa bir süre için Belçika’ya döndüğü bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 binden fazla ölüme neden olan ölümcül Ebola salgınının diğer ülkelere yayılmasından korkuluyordu. Virüs 2018 yılının Ağustos ayında Kongo’da yeniden görülmeye başlandı. Bu yılın temmuz ayında ise Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum kararını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle