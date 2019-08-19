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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA / Fotoğraflar: Arşiv
19.08.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Belçika’da ebola endişesi

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Belçika’da ebola endişesi

Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Liege kenti sınırları içindeki Hermalle bölgesindeki Notre-Dame Kliniğine 14 Ağustos Çarşamba günü sıtma şikâyetiyle giden hasta, kısa süreli bir tedavinin ardından taburcu edildi. Dün gece ise aynı şikâyetlerle yeniden hastaneye gelen hastaya yapılan tetkiklerde Ebola virüsüne rastlandı. Hasta acil olarak Anvers şehrine nakledildi.

KLİNİKTEN konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Hasta için ‘risk altındaki hastalara yönelik prosedür’ başlatıldı. Ebola şüphesi doğrulandı. CBRN prosedürü (nükleer, radyolojik, bakteriyolojik, kimyasal) uygulanıyor. Bu prosedürler dahilinde hastanın transferi maksimum koruma önlemlerine uygun olarak gerçekleştirildi” denildi. Hastayla temas eden personel için koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, hastanın, hastaneye geç saatlerde gelmesinin başka bir hasta ile temas halinde olmamasına yardımcı olduğu bilgisi verildi.

Belçika’da ebola endişesi
Virüs, daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında sadece Batı Afrika’da 11 bin 300 kişinin ölümüne neden olmuş, komşu Ruanda, Burundi veya Tanzanya’da ise olağanüstü hal ilan edilmişti.

AFRİKA’DA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İlk etapta sıtma şüphesiyle hastaneye gelen kişinin bir yıldan fazla bir süredir Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Goma yaşadığı ve kısa bir süre için Belçika’ya döndüğü bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 binden fazla ölüme neden olan ölümcül Ebola salgınının diğer ülkelere yayılmasından korkuluyordu. Virüs 2018 yılının Ağustos ayında Kongo’da yeniden görülmeye başlandı. Bu yılın temmuz ayında ise Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum kararını açıkladı.

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