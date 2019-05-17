Belçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak
Belçika Eczacılar Birliği Sözcüsü Lieven Zwaenepoel, ülkede ilaç sıkıntısının arttığını ve 426 ilaç türünün bulunmadığını söyledi. Zwaenepoel, “Artık insanlara yardım edemeyecek hale geldik” ifadelerini kullandı.
İLAÇ yokluğunun öncelikle ciddi hastalığı olanlar için büyük bir sorun olduğunu belirten Zwaenepoel, şunları söyledi: “Genellikle bir alternatif bulmayı başarırız, ancak bazen insanları da geri göndermek zorundayız. Bu açıkça büyük bir problem. Bu problemin en kısa zamanda çözüme kavuşmasını umut ediyoruz. Bazı ilaçları bu yıl içinde eczanelerde bulmak mümkün olmayacak. Bu insan yaşamına mal olabilir. İlaç eksikliğinin nedeni ham maddesi olmadığı içindir. Ayrıca birçok ilaç da yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışına ihraç edilen ilaç nedeniyle Belçika’da yeterince ilaç kalmıyor ve bunun mağduru da hastalar oluyor.”
Belçika’da ilaç sıkıntısını mümkün olduğunca azaltmak için cumartesi günü yeni bir yasa yürürlüğe girecek. Toptancı ve distribütörlerin artık Belçika’daki ilaçları başka ülkelerde dağıtmalarına izin verilmeyecek. İlaç konusunda bunun şu ana kadarki en büyük sorunlardan biri olduğu belirtiliyor.
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