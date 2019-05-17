Belçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak
GeriAvrupa Belçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
17.05.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Belçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da büyük sıkıntı! Bazı ilaçları bulmak mümkün olmayacak

Belçika Eczacılar Birliği Sözcüsü Lieven Zwaenepoel, ülkede ilaç sıkıntısının arttığını ve 426 ilaç türünün bulunmadığını söyledi. Zwaenepoel, “Artık insanlara yardım edemeyecek hale geldik” ifadelerini kullandı.

İLAÇ yokluğunun öncelikle ciddi hastalığı olanlar için büyük bir sorun olduğunu belirten Zwaenepoel, şunları söyledi: “Genellikle bir alternatif bulmayı başarırız, ancak bazen insanları da geri göndermek zorundayız. Bu açıkça büyük bir problem. Bu problemin en kısa zamanda çözüme kavuşmasını umut ediyoruz. Bazı ilaçları bu yıl içinde eczanelerde bulmak mümkün olmayacak. Bu insan yaşamına mal olabilir. İlaç eksikliğinin nedeni ham maddesi olmadığı içindir. Ayrıca birçok ilaç da yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışına ihraç edilen ilaç nedeniyle Belçika’da yeterince ilaç kalmıyor ve bunun mağduru da hastalar oluyor.”
Belçika’da ilaç sıkıntısını mümkün olduğunca azaltmak için cumartesi günü yeni bir yasa yürürlüğe girecek. Toptancı ve distribütörlerin artık Belçika’daki ilaçları başka ülkelerde dağıtmalarına izin verilmeyecek. İlaç konusunda bunun şu ana kadarki en büyük sorunlardan biri olduğu belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor

Doktor hatası öldürüyor

Bundesliga'da lig sonuncusuna 29 milyon Euro!

Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti