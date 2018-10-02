Belçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı
Belçika’nın Steenokkerzeel şehrinde bulunan ‘127 Bis’ adlı kapalı geri gönderilme merkezinde ilk defa çocuklu bir aile sınır dışı edildi.
MERKEZDE hapis tutulan Ermeni anne ve iki çocuğu, uçakla Ermenistan’a geri gönderildi. Aileyle birlikte yaşamayan baba ise bulunamadığı için sınır dışı edilemedi. Belçika’da böylece ilk kez çocuklu bir aile sınır dışı edilmiş oldu. Belçika Mülteci ve Göç’ten Sorumlu Bakanı Theo Francken, Ermeni ailenin sınır dışı edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu, tek üzüntüsünün ise iki çocuğun babasının ortadan kaybolması olduğunu söyledi. Francken, “Ermeni ailenin sınır dışı edilmesinde herhangi bir tatsızlık olayı yaşanmadı” dedi.
SIRP AİLE DE BEKLİYOR
Dört çocuklu Sırp asıllı bir aile ise kendi ülkelerine geri gönderilmek üzere Steenokkerzeel şehrindeki kapalı geri gönderilme merkezine tutuluyor. Oturma izni için gerekli tüm prosedürlere başvuran ancak olumsuz yanıt alan aile 2013’ten beri Belçika’da yasa dışı ikamet ediyor. Geçmişte de geri gönderilme emri almış olan aile, ‘açık geri gönderilme evine’ yerleştirilmiş, fakat aile oradan kaçmıştı. Tekrar kaçmalarını engellemek için anne ve çocukları şimdi kapalı geri gönderilme merkezinde ‘aile koğuşunda’ kapalı tutulurken, baba ise şiddet kullanılarak işlenen soygun suçundan cezaevine gönderildi.
Azerbaycanlı başka bir aile de ülkelerine geriye gönderilmesi için ‘127 Bis’ adlı kapalı geri gönderme merkezinde bulunduğu esnada çocuklarının birisinin sağlık sorunu nedeniyle tedavisi için başka bir yere nakil edildi. Sırp ve Azerbaycanlı ailenin tekrar ülkelerine gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
GERİ GÖNDERİLME MERKEZİ
Belçika’da kapalı geri gönderilme merkezleri, ülkelerine geri gönderilme emri kesinleşen göçmenlerin geri gönderilme hazırlıkları esnasında kapatıldıkları yer, açık geri gönderilme evleri ise reşit olmayan çocuklu ailelerinin geri gönderilme hazırlıklarının yapıldığı sürede ‘tutuldukları’ evler olarak biliniyor. Bu evlerde kalan ailelerin çocukları okula gidebilirken, ebeveynlerin hareket alanı kısıtlı. Sadece bir ebeveynin evde kalması şartı ile diğer ebeveyn alışveriş işlerini görebiliyor, doktora gitmek ve avukatla görüşmek için evden ayrılabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle