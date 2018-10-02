Belçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı
GeriAvrupa Belçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraf arşiv
02.10.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Belçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da ‘127 Bis’ten ilk sınır dışı

Belçika’nın Steenokkerzeel şehrinde bulunan ‘127 Bis’ adlı kapalı geri gönderilme merkezinde ilk defa çocuklu bir aile sınır dışı edildi.

MERKEZDE hapis tutulan Ermeni anne ve iki çocuğu, uçakla Ermenistan’a geri gönderildi. Aileyle birlikte yaşamayan baba ise bulunamadığı için sınır dışı edilemedi. Belçika’da böylece ilk kez çocuklu bir aile sınır dışı edilmiş oldu. Belçika Mülteci ve Göç’ten Sorumlu Bakanı Theo Francken, Ermeni ailenin sınır dışı edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu, tek üzüntüsünün ise iki çocuğun babasının ortadan kaybolması olduğunu söyledi. Francken, “Ermeni ailenin sınır dışı edilmesinde herhangi bir tatsızlık olayı yaşanmadı” dedi.

SIRP AİLE DE BEKLİYOR
Dört çocuklu Sırp asıllı bir aile ise kendi ülkelerine geri gönderilmek üzere Steenokkerzeel şehrindeki kapalı geri gönderilme merkezine tutuluyor. Oturma izni için gerekli tüm prosedürlere başvuran ancak olumsuz yanıt alan aile 2013’ten beri Belçika’da yasa dışı ikamet ediyor. Geçmişte de geri gönderilme emri almış olan aile, ‘açık geri gönderilme evine’ yerleştirilmiş, fakat aile oradan kaçmıştı. Tekrar kaçmalarını engellemek için anne ve çocukları şimdi kapalı geri gönderilme merkezinde ‘aile koğuşunda’ kapalı tutulurken, baba ise şiddet kullanılarak işlenen soygun suçundan cezaevine gönderildi.
Azerbaycanlı başka bir aile de ülkelerine geriye gönderilmesi için ‘127 Bis’ adlı kapalı geri gönderme merkezinde bulunduğu esnada çocuklarının birisinin sağlık sorunu nedeniyle tedavisi için başka bir yere nakil edildi. Sırp ve Azerbaycanlı ailenin tekrar ülkelerine gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

GERİ GÖNDERİLME MERKEZİ
Belçika’da kapalı geri gönderilme merkezleri, ülkelerine geri gönderilme emri kesinleşen göçmenlerin geri gönderilme hazırlıkları esnasında kapatıldıkları yer, açık geri gönderilme evleri ise reşit olmayan çocuklu ailelerinin geri gönderilme hazırlıklarının yapıldığı sürede ‘tutuldukları’ evler olarak biliniyor. Bu evlerde kalan ailelerin çocukları okula gidebilirken, ebeveynlerin hareket alanı kısıtlı. Sadece bir ebeveynin evde kalması şartı ile diğer ebeveyn alışveriş işlerini görebiliyor, doktora gitmek ve avukatla görüşmek için evden ayrılabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hollanda Danıştayından Türklerin aleyhinde karar

Almanya’da camiye gamalı haçlı saldırı

Saldırıya hazırlanan neonazilere baskın

Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı