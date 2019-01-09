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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
İHA
09.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Belçika vizesiz seyahat edebilen ilk ülke arasında sıra kaybetti

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Belçika vizesiz seyahat edebilen ilk ülke arasında sıra kaybetti

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Belçika’nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında 1 sıra gerileyerek 7. sırada bulunduğunu duyurdu. Belçika vatandaşları 184 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

BELÇİKA Dışişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika’nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında bulunmaya devam ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Belçika’nın bu yıl 7’nci sırada yer aldığı belirtilerek, “2018’de vizesiz seyahat edebilen ülkeler arasında 6’ncı sıradaydık. 2017’de ise yalnızca 173 ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağına rağmen 4’üncü sırada yer alıyorduk” ifadelerini kullanıldı.

Belçika vizesiz seyahat edebilen ilk ülke arasında sıra kaybetti

JAPONYA HALA 1 NUMARA
Diğer ülkeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Japon pasaportu dünya sıralamasında 1 numarada yer alıyor ve 190 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor. Singapur ve Güney Kore ise 189 noktaya vizesiz ulaşım sağlıyor. Listede 3’üncü sırada yer alan Almanya ve Fransa vatandaşları ise 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Vizesiz yalnızca 30 ülkeye ayak basabilen Afganistan ve Irak vatandaşları ise listenin en kötü durumda olanları” denildi.
Listenin 4'ncü sırasını 187 ülke ile Finlandiya, İtalya, İsveç ve İspanya paylaşırken 5'nci sırada 186 ülke ile Norveç, Avusturya, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz ve ABD yer alıyor.

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