Belçika vizesiz seyahat edebilen ilk ülke arasında sıra kaybetti
Belçika Dışişleri Bakanlığı, Belçika’nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında 1 sıra gerileyerek 7. sırada bulunduğunu duyurdu. Belçika vatandaşları 184 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.
BELÇİKA Dışişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika’nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında bulunmaya devam ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Belçika’nın bu yıl 7’nci sırada yer aldığı belirtilerek, “2018’de vizesiz seyahat edebilen ülkeler arasında 6’ncı sıradaydık. 2017’de ise yalnızca 173 ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağına rağmen 4’üncü sırada yer alıyorduk” ifadelerini kullanıldı.
JAPONYA HALA 1 NUMARA
Diğer ülkeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Japon pasaportu dünya sıralamasında 1 numarada yer alıyor ve 190 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor. Singapur ve Güney Kore ise 189 noktaya vizesiz ulaşım sağlıyor. Listede 3’üncü sırada yer alan Almanya ve Fransa vatandaşları ise 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Vizesiz yalnızca 30 ülkeye ayak basabilen Afganistan ve Irak vatandaşları ise listenin en kötü durumda olanları” denildi.
Listenin 4'ncü sırasını 187 ülke ile Finlandiya, İtalya, İsveç ve İspanya paylaşırken 5'nci sırada 186 ülke ile Norveç, Avusturya, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz ve ABD yer alıyor.
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