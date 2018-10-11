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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
11.10.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor

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Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor

Belçika’da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon 135 bin 774 seçmenin katılımıyla pazar günü yapılacak. Seçimlerde 100’ün üzerinde Türkiye kökenli aday da belediye meclisleri ve yönetimlerinde yer almak için yarışacak.

 

YAKLAŞIK 230 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Belçika’da pazar günü 8 milyon 135 bin 774 seçmen, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcileri belirleyecek.
100’ü aşkın Türk kökenli aday da mevcut partilerinden ve kendi kurdukları partiden, belediye meclisleri ve yönetimlerinde yer alabilmek yarışıyor. Başkent Brüksel’de Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint-Josse gibi belediyelerin yanı sıra Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adayların en aktif olduğu yerler arasında. Kampanya boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk kökenli adaylar, özellikle eğitim, sosyal projeler, konut ve işsizlik gibi sorunlara eğiliyor.

Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor

TÜM EVRAK İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ
Başkent Brüksel’in en küçük belediyesi Saint-Josse’un Sosyalist Partili Belediye Başkanı Emir Kır, bu seçimlerde de yine aday oldu. Belçika doğumlu Kır,
belediyelerinde bütün evrak işlemlerinin ücretsiz olduğunu, daha yaşanabilir, temiz ve güvenli bir Saint-Josse için çalışacaklarını söyledi.

Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor

OYLAR TÜRK TOPLUMUNUN MENFAATİNE
Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) partisinden federal milletvekili ve Gent belediye meclis üyesi Veli Yüksel, pazar günkü seçimlerde meclis üyeliğini sürdürmeyi ümit ediyor. Yüksel, “Belediyemiz çalışanlarının yüzde 50’si yabancı kökenli. Hedefimiz okumuş diplomalı Türk gençlerini belediyede istihdam etmek” dedi ve herkesi Türk toplumunun menfaati için oy kullanmaya çağırdı.

İŞSİZLİK SORUNUN AŞMAK İÇİN
Brüksel’e bağlı Schaerbeek belediyesinde kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sadık Köksal da “Buradaki en büyük sıkıntılardan biri işsizlik. Bunu aşmak istiyoruz” diyerek seçmenden oy istiyor. Valon Sosyalist Parti üyesi ve Brüksel bölge milletvekili Şevket Temiz de “Vatandaşların sorunlarına cevap verebilecek merciler belediyelerdir. Çoğu sorun belediyede çözülür. Brüksel Merkez Belediyesi başkan yardımcılığını hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor

MÜSLÜMANLARIN SORUNU BAŞÖRTÜSÜ
Belçika’da Be.One partisinin kurucularından Meryem Kaçar da Türk kökenli adaylar arasında. 16 yıldır Gent barosuna kayıtlı avukat olan Kaçar, 1999-2003 yılları arasında da Yeşiller Partisinden seçilerek parlamento üyesi olmuştu. Gent belediye meclis üyeliği yapan Kaçar, “Gent bölgesi seçim listemizde 25 adayımız var. Eğitim, ırkçılık, sosyal konut gibi konular önceliğimiz. Başörtüsü yasağı Gent’te yaşayan Müslümanların sorunlarının başında geliyor. Müslüman kimliğinin bastırma politikası söz konusu. Buna dur diyeceğiz” dedi.

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