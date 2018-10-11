Belçika seçimlerinde 100’den fazla Türk aday yarışıyor
Belçika’da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon 135 bin 774 seçmenin katılımıyla pazar günü yapılacak. Seçimlerde 100’ün üzerinde Türkiye kökenli aday da belediye meclisleri ve yönetimlerinde yer almak için yarışacak.
YAKLAŞIK 230 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Belçika’da pazar günü 8 milyon 135 bin 774 seçmen, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcileri belirleyecek.
100’ü aşkın Türk kökenli aday da mevcut partilerinden ve kendi kurdukları partiden, belediye meclisleri ve yönetimlerinde yer alabilmek yarışıyor. Başkent Brüksel’de Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint-Josse gibi belediyelerin yanı sıra Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adayların en aktif olduğu yerler arasında. Kampanya boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk kökenli adaylar, özellikle eğitim, sosyal projeler, konut ve işsizlik gibi sorunlara eğiliyor.
TÜM EVRAK İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ
Başkent Brüksel’in en küçük belediyesi Saint-Josse’un Sosyalist Partili Belediye Başkanı Emir Kır, bu seçimlerde de yine aday oldu. Belçika doğumlu Kır,
belediyelerinde bütün evrak işlemlerinin ücretsiz olduğunu, daha yaşanabilir, temiz ve güvenli bir Saint-Josse için çalışacaklarını söyledi.
OYLAR TÜRK TOPLUMUNUN MENFAATİNE
Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) partisinden federal milletvekili ve Gent belediye meclis üyesi Veli Yüksel, pazar günkü seçimlerde meclis üyeliğini sürdürmeyi ümit ediyor. Yüksel, “Belediyemiz çalışanlarının yüzde 50’si yabancı kökenli. Hedefimiz okumuş diplomalı Türk gençlerini belediyede istihdam etmek” dedi ve herkesi Türk toplumunun menfaati için oy kullanmaya çağırdı.
İŞSİZLİK SORUNUN AŞMAK İÇİN
Brüksel’e bağlı Schaerbeek belediyesinde kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sadık Köksal da “Buradaki en büyük sıkıntılardan biri işsizlik. Bunu aşmak istiyoruz” diyerek seçmenden oy istiyor. Valon Sosyalist Parti üyesi ve Brüksel bölge milletvekili Şevket Temiz de “Vatandaşların sorunlarına cevap verebilecek merciler belediyelerdir. Çoğu sorun belediyede çözülür. Brüksel Merkez Belediyesi başkan yardımcılığını hedefliyorum” ifadelerini kullandı.
MÜSLÜMANLARIN SORUNU BAŞÖRTÜSÜ
Belçika’da Be.One partisinin kurucularından Meryem Kaçar da Türk kökenli adaylar arasında. 16 yıldır Gent barosuna kayıtlı avukat olan Kaçar, 1999-2003 yılları arasında da Yeşiller Partisinden seçilerek parlamento üyesi olmuştu. Gent belediye meclis üyeliği yapan Kaçar, “Gent bölgesi seçim listemizde 25 adayımız var. Eğitim, ırkçılık, sosyal konut gibi konular önceliğimiz. Başörtüsü yasağı Gent’te yaşayan Müslümanların sorunlarının başında geliyor. Müslüman kimliğinin bastırma politikası söz konusu. Buna dur diyeceğiz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle