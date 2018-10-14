Belçika sandık başında! 120 Türk aday yarışıyor
Belçika’da bugün 8 milyon seçmen, 589 kentin belediye başkanlarını, belediye ve eyalet meclislerini belirlemek için sandık başına gitti. 230 bin Türk’ün yaşadığı ülkede 6 yılda bir yapılan yerel seçimlerde 120 Türkiye kökenli aday da yarışıyor.
11 milyon nüfuslu Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen bu sabah 08.00’den itibaren 589 kentin belediye başkanlarını, belediye ve eyalet meclislerini seçmek için sandık başında. Seçimlerde ülke genelinde farklı partilerin listelerinden aday olan yaklaşık 120 Belçikalı Türk de yarışıyor. 16.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri saat 18.00’de başlayacak.
TÜRK ADAYLARIN OYLARI
Koltuklarını korumaya çalışan deneyimli siyasetçilerin yanı sıra afişlerde birçok yeni yüz de görmek mümkün. Yaklaşık 230 bin Türkün yaşadığı ülkede başta Gent, Schaerbeek, Saint-Josse ve Anderlecht şehirleri olmak üzere birçok şehirde Türk adaylar seçime katılıyor. Seçim kampanyasında Belçikalı Türk adaylar, özellikle temizlik ve eğitim sorunları, gençlere yönelik spor faaliyetleri, güvenlik, yaşlıların durumu, şans oyunları ve işsizlik konularına değiniyor.
‘ERDOĞAN GİBİ DİK DURUN...’
Seçim öncesi Türk kökenli adaylar hakkında neredeyse linç kampanyası yapılmasına rağmen Türklerin alacakları oylar merak ediliyor.
Arap kökenli Belçikalı seçmenler ise, Türk kökenli adaylara “Erdoğan gibi dik duran, biz arkanızdayız” mesajı veriyor.
TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA
Ülkede Milli Görüş, MHP ve AK Parti aleyhine seçim kampanyası yapan, bölücü terör örgütü sempatizanı Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir de Genk’te belediye başkanı adayı olarak seçimlere girdi. Demir’in alacağı sonuç da merak edilenler arasında.
Seçimde AB ve Belçika vatandaşları belediye ve eyalet meclisleri için oy kullanabilirken, AB vatandaşı olmayanlar sadece belediye meclisi için oy kullanma hakkına sahip.
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