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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AA-İHA
14.10.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Belçika sandık başında! 120 Türk aday yarışıyor

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Belçika sandık başında! 120 Türk aday yarışıyor

Belçika’da bugün 8 milyon seçmen, 589 kentin belediye başkanlarını, belediye ve eyalet meclislerini belirlemek için sandık başına gitti. 230 bin Türk’ün yaşadığı ülkede 6 yılda bir yapılan yerel seçimlerde 120 Türkiye kökenli aday da yarışıyor.

11 milyon nüfuslu Belçika’da yaklaşık 8 milyon seçmen bu sabah 08.00’den itibaren 589 kentin belediye başkanlarını, belediye ve eyalet meclislerini seçmek için sandık başında. Seçimlerde ülke genelinde farklı partilerin listelerinden aday olan yaklaşık 120 Belçikalı Türk de yarışıyor. 16.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri saat 18.00’de başlayacak.

Belçika sandık başında 120 Türk aday yarışıyor

TÜRK ADAYLARIN OYLARI
Koltuklarını korumaya çalışan deneyimli siyasetçilerin yanı sıra afişlerde birçok yeni yüz de görmek mümkün. Yaklaşık 230 bin Türkün yaşadığı ülkede başta Gent, Schaerbeek, Saint-Josse ve Anderlecht şehirleri olmak üzere birçok şehirde Türk adaylar seçime katılıyor. Seçim kampanyasında Belçikalı Türk adaylar, özellikle temizlik ve eğitim sorunları, gençlere yönelik spor faaliyetleri, güvenlik, yaşlıların durumu, şans oyunları ve işsizlik konularına değiniyor.

Belçika sandık başında 120 Türk aday yarışıyor

‘ERDOĞAN GİBİ DİK DURUN...’
Seçim öncesi Türk kökenli adaylar hakkında neredeyse linç kampanyası yapılmasına rağmen Türklerin alacakları oylar merak ediliyor.
Arap kökenli Belçikalı seçmenler ise, Türk kökenli adaylara “Erdoğan gibi dik duran, biz arkanızdayız” mesajı veriyor.

Belçika sandık başında 120 Türk aday yarışıyor

TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA
Ülkede Milli Görüş, MHP ve AK Parti aleyhine seçim kampanyası yapan, bölücü terör örgütü sempatizanı Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir de Genk’te belediye başkanı adayı olarak seçimlere girdi. Demir’in alacağı sonuç da merak edilenler arasında.
Seçimde AB ve Belçika vatandaşları belediye ve eyalet meclisleri için oy kullanabilirken, AB vatandaşı olmayanlar sadece belediye meclisi için oy kullanma hakkına sahip.

Belçika sandık başında 120 Türk aday yarışıyor

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