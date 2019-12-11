Belçika polisiyle ilgili şikayetler yüzde 8 arttı

BELÇİKA polisinin denetimini gerçekleştiren ‘Committee P’ adlı kurul, halktan gelen şikayetlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Buna göre, Belçika’da polisle ilgili şikayetlerin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 8 artış göstererek 2 bin 965’e ulaştığı kaydedildi. Şikayetlerin yüzde 69.5’inin dikkate alınmadığı belirtilirken, kurulun şikayetlerin yüzde 11.5’inde polisin hatalı davrandığını tespit ettiği ifade edildi.

YÜZDE 19’U ÖN YARGILI

Şikayetlerden sadece yüzde 5.6’sı hakkında hukuki süreç başlatıldığı aktarılırken, şikayetlerin yüzde 12.9’unun polisin ön yargılı davranması, yüzde 7.4’ünün polisin olay yerine intikal etmemesi, yüzde 11.7’sinin gerekli müdahaleyi yapmaması ve yüzde 9.1’inin saldırgan ve tehditkar bir dil kullanmasıyla ilgili olduğuna dikkati çekildi. Şikayetlerin yüzde 6.6’sının polisin fiziksel şiddet kullanmasıyla ilgili olduğu duyuruldu.