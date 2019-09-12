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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Twitter-Belgian_Army
12.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Belçika ordusu kriz yöneticisi arıyor

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Belçika ordusu kriz yöneticisi arıyor

Belçika ordusu kriz yöneticisi aradığına ilişkin bir duyuru yayınladı. Sivil de olabileceği duyurulan yöneticinin orduda görev yapan personelin yüzde 40’ının emekli olacağı ve bütçe yetersizliği altında orduyu savaş düzeninde tutacak profilde olmasının beklendiği kaydedildi.

BELÇİKA basınında ise bu profile uygun olarak General Marc Thys’ın ismi öne çıktı. Thys ise bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ordudan duyurulan bu ilana Askeriye Birlik Sendikası’ndan da (ACMP-GFCM) destek geldi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Tam olarak destekliyoruz. Nihayet kamuoyu da savunmaya verilen öneme ilişkin çözümlere ulaşmanın tam zamanı olduğunu kabul etti” denildi.

Belçika ordusu kriz yöneticisi arıyor


Savunma Bakanlığı’na göre ordunun hayatta kalması için 2.4 milyar Euro’ya ihtiyaç var. Şu anda ülkeyi azınlık hükümeti yönettiği için, bütçe yetersizliği orduyu finans açısından zor durumda bırakıyor. Bütçe kısıtlamasının yanı sıra ilerleyen dönemde orduda görev yapan personelin yüzde 40’ının da emekli olması yeni yöneticinin çözmesi gereken en önemli problemler olarak öne çıkıyor. Bu durumda seçilecek olan kişinin 2025 yılına kadar 12 bin işe alım yapılması gerekiyor.

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