Belçika mahkemesinden DEAŞ’lıların çocuklarına ilişkin karar

MAHKEME, söz konusu yabancı terörist savaşçıların 10 çocuğunun Belçika’ya getirilmesi gerektiğine hükmetti. Çocukların ebeveynlerinin ülkeye geri dönemeyeceğine karar veren mahkeme, Belçika’nın 6 hafta içinde çocuklara konsolosluk yardımı sağlaması ve dönüş için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini bildirdi. Çocuklar 6 hafta içinde Belçika’ya gelemezse ülke her bir çocuk için günlük 5 bin Euro para cezası ödeyecek.